Trò cưng của Nguyễn Trần Duy Nhất tranh tài tại sự kiện MMA quốc tế AFC 31

Tin vui đến với người hâm mộ võ thuật nước nhà khi giải đấu MMA hấp dẫn này sẽ có màn trở lại Việt Nam vào ngày 11.5 với sự kiện AFC 31 MMA Warriors. Đây là sự kiện võ thuật thứ 2 trong năm 2024 của Angel's Fighting Championship tại Việt Nam.

'Chiến thần MMA' Robson Oliveira sẽ đại diện cho chủ nhà thi đấu BTC

AFC 31 sẽ có 7 trận đấu, trong đó tâm điểm sẽ là màn so tài giữa "chiến thần MMA" lừng danh Robson Oliveira và tay đấm người Hàn Quốc Joo Dong Jo ở hạng cân 60 kg nam. Đây là trận đấu được đánh giá khá cân bằng và hấp dẫn khi cả 2 võ sĩ đều sở hữu bảng thành tích ấn tượng 5 thắng và 1 thua.

Với riêng Robson Oliveira, võ sĩ người Brazil đã quá nổi tiếng tại Việt Nam với những chức vô địch LION Championship và giữ đai AFC tạm thời cũng như có nhiều năm liền ăn tập tại Việt Nam. Lần này, Robson Oliveira sẽ đại diện cho chủ nhà thi đấu.

Bên cạnh đó, học trò cưng của "độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất đến từ lò đào tạo No1 Muay Club là Lưu Đức Mạnh (6 thắng – 2 thua) sẽ có màn so tài với tay đấm Hàn Quốc Park Yeong Jun ở hạng cân 61,3 kg. Ở trận đấu duy nhất của nữ, "bóng hồng" 17 tuổi Vũ Thị Anh Thư sẽ có trận đấu ra mắt sàn MMA chuyên nghiệp, gặp Asuka Nakamoto (Nhật Bản, 23 tuổi) ở hạng cân 61.3 kg.

Nhiều cặp đấu được xem là rất ngang tài ngang sức BTC

Nam võ sĩ khác của Việt Nam là Nguyễn Nguyên Chương sẽ là người thi đấu trận mở màn của sự kiện, gặp Kim Dong Hyun (Hàn Quốc) ở hạng cân 61,3 kg. Đại diện còn lại của chủ nhà là Trần Quốc Toàn sẽ có màn so tài với đối thủ Suyurov Farruh (Uzbekistan) ở hạng cân 84 kg.

Ở các cặp đấu còn lại, Jin Sato (Nhật Bản) gặp Xuan Wang (Trung Quốc) ở hạng cân 70,4 kg. Hai tay đấm kỳ cựu Kim Kyung Lock (Hàn Quốc) và Taisei Mizusugi (Nhật Bản) sẽ có màn đối đầu tại hạng cân 70,4 kg.





Poster của sự kiện MMA quốc tế AFC 31 BTC

Ngoài việc mua vé đến xem tận mắt sự kiện võ thuật hấp dẫn tại The Grand Ho Tram Strip, khán giả còn có thể xem trực tiếp giải đấu trên kênh truyền hình và ứng dụng xem truyền hình của VTVcab. Đây là đơn vị sản xuất, ghi hình và phát sóng độc quyền sự kiện này trên kênh thể thao On Sports, ứng dụng ON, On plus của VTVcab.