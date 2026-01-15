Trợ lý HLV kiêm photographer cho ĐH Ngân Hàng: 'Cầm máy ra sân bóng vì không muốn ai phải tiếc nuối như mình'

Chàng trai mang theo thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp đến sân không chỉ để 'săn' những pha bóng đẹp, mà để giữ lại những khoảnh khắc có thể trôi qua chỉ trong vài giây của các cầu thủ thi đấu giải bóng đá TNSV THACO Cup 2026. Phía sau ống kính là một người từng đá bóng, từng sống hết mình với sân cỏ nhưng khi dừng lại lại không có nổi một tấm ảnh làm kỷ niệm. Đó cũng chính là lý do khiến anh quyết định cầm máy ảnh ra sân chụp ảnh để những người đang thi đấu không phải tiếc nuối như anh ngày trước.
