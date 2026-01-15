Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trợ lý HLV kiêm photographer cho ĐH Ngân Hàng: 'Cầm máy ra sân bóng vì không muốn ai phải tiếc nuối như mình'
Video Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Trợ lý HLV kiêm photographer cho ĐH Ngân Hàng: 'Cầm máy ra sân bóng vì không muốn ai phải tiếc nuối như mình'

Võ Hiếu
Võ Hiếu
15/01/2026 09:57 GMT+7

Chàng trai mang theo thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp đến sân không chỉ để 'săn' những pha bóng đẹp, mà để giữ lại những khoảnh khắc có thể trôi qua chỉ trong vài giây của các cầu thủ thi đấu giải bóng đá TNSV THACO Cup 2026. Phía sau ống kính là một người từng đá bóng, từng sống hết mình với sân cỏ nhưng khi dừng lại lại không có nổi một tấm ảnh làm kỷ niệm. Đó cũng chính là lý do khiến anh quyết định cầm máy ảnh ra sân chụp ảnh để những người đang thi đấu không phải tiếc nuối như anh ngày trước.

Tin liên quan

Highlight Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) 1-4 Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại (COFER): Quá nhanh quá nguy hiểm

Highlight Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) 1-4 Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại (COFER): Quá nhanh quá nguy hiểm

Bàn thắng chớp nhoáng ngay từ những giây đầu trận đã mở ra thế trận thuận lợi để Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại chơi bùng nổ và giành chiến thắng đậm trước Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn.

CĐV Trường CĐ Kinh tế đối ngoại phủ kín khán đài, vòng loại ‘nhiệt’ như chung kết

Đất sen hồng sẵn sàng đăng cai vòng loại TNSV THACO Cup 2026: Lan tỏa thông điệp ‘3 đẹp’

Khám phá thêm chủ đề

Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO TNSV THACO CUP 2026 Cúp THACO Báo Thanh Niên ĐH Ngân hàng TP.HCM HUB
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận