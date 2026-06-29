Trợ lý thông minh - Anker ra mắt soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max

Tại sự kiện Anker Day diễn ra ở New York (Mỹ), Anker Innovations công bố nền tảng chip AI mới mang tên Thus AI. Công nghệ này lần đầu được tích hợp trên dòng tai nghe soundcore Liberty 5 Pro, hướng đến nhóm người dùng thường xuyên làm việc, họp hành, gọi điện và cần một thiết bị hỗ trợ giao tiếp linh hoạt trong nhiều môi trường.

Anker gọi đây là thế hệ "Earbuds That Think" - những chiếc tai nghe biết tư duy.

Thus phá vỡ giả định 80 năm trong thiết kế chip

Trong nhiều thập kỷ, các con chip điện tử vận hành dựa trên kiến trúc tách biệt giữa bộ nhớ và bộ xử lý. Khi thực hiện tác vụ, dữ liệu phải liên tục di chuyển qua lại giữa hai khu vực này, gây tiêu hao nhiều năng lượng.

Với các thiết bị đeo nhỏ gọn như tai nghe không dây, giới hạn về pin và không gian phần cứng khiến việc xử lý AI trở thành thách thức lớn. Theo Anker, Thus AI được phát triển để giải quyết bài toán này bằng kiến trúc neural-net compute-in-memory, cho phép thực hiện tính toán trực tiếp trong bộ nhớ NOR Flash.

Cách tiếp cận này giúp giảm quá trình truyền dữ liệu, tối ưu năng lượng và mở ra khả năng xử lý AI trực tiếp trên tai nghe.

Giới thiệu nền tảng chip AI Thus

Thus AI là nền tảng xử lý trung tâm trên soundcore Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max. Con chip này hỗ trợ ba lớp trải nghiệm chính: thấu hiểu, thích ứng và tinh chỉnh.

Ở lớp thấu hiểu, tai nghe tập trung vào khả năng nhận diện giọng nói, tách âm thanh của người dùng khỏi tiếng ồn xung quanh. Ở lớp thích ứng, hệ thống tự điều chỉnh chống ồn theo bối cảnh thực tế. Trong khi đó, lớp tinh chỉnh giúp cá nhân hóa âm thanh theo thói quen nghe của từng người.

Theo Anker, chip NOR Flash CIM trên dòng sản phẩm mới có sức mạnh xử lý AI tối đa cao hơn đến 150 lần so với chip trên thế hệ tai nghe flagship trước đây, riêng ở tác vụ khử tiếng ồn môi trường.

Chiếc tai nghe có thể thấu hiểu người nói

Điểm nhấn lớn của Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max nằm ở khả năng đàm thoại. Vào tháng 4.2026, soundcore Liberty 5 Pro được Guinness World Records chứng nhận là tai nghe TWS đạt "Điểm chất lượng giọng nói cao nhất trong thử nghiệm khách quan". Liberty 5 Pro Max sử dụng phần cứng tai nghe tương tự, cho hiệu suất cuộc gọi tương đương.

Bộ đôi tai nghe sử dụng hệ thống 10 cảm biến, gồm 8 microphone MEMS và 2 cảm biến dẫn truyền qua xương. Trong khi microphone ghi nhận âm thanh môi trường, cảm biến dẫn truyền qua xương phát hiện rung động cơ học từ giọng nói của người dùng.

Chip Thus AI sau đó xử lý đồng thời hai luồng tín hiệu để tách giọng nói chính xác hơn khỏi tiếng ồn. Nhờ vậy, người dùng có thể gọi điện rõ ràng trong quán cà phê, văn phòng mở, đường phố đông đúc hoặc khi di chuyển mà không cần nói quá lớn.

Soundcore Liberty 5 Pro đã được chứng nhận là tai nghe có chất lượng đàm thoại rõ nhất thế giới bởi Guinness World Records

AI Note-Taker - trợ lý ghi chú AI trên Liberty 5 Pro Max

Riêng Liberty 5 Pro Max được trang bị tính năng AI Note-Taker, biến tai nghe thành trợ lý ghi chú cuộc họp AI. Hộp sạc của sản phẩm tích hợp màn hình AMOLED 1,78 inch, cho phép ghi âm phiên họp mà không cần kết nối điện thoại trong lúc sử dụng.

Sau cuộc họp, thông qua ứng dụng soundcore, hệ thống có thể tạo bản ghi lời thoại, nhận diện người nói, tóm tắt nội dung chính và tổng hợp các đầu việc cần thực hiện. Bộ nhớ flash 512 MB trong hộp sạc hỗ trợ ghi âm cục bộ lên đến 12 giờ.

Anker cho biết các tệp ghi âm cục bộ được mã hóa bằng AES-256, trong khi quá trình truyền dữ liệu được bảo mật bằng TLS 1.3. Khi sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản trên nền tảng đám mây, âm thanh sẽ được xóa sau khi quá trình hoàn tất.

Liberty 5 Pro Max cũng hỗ trợ dịch thông minh qua ứng dụng soundcore, phù hợp với các buổi họp quốc tế, hội thảo hoặc những tình huống cần trao đổi đa ngôn ngữ.

Những ưu điểm khác

Bên cạnh khả năng đàm thoại và ghi chú AI, Liberty 5 Pro và Liberty 5 Pro Max được trang bị Adaptive ANC 4.0. Hệ thống này theo dõi tiếng ồn bên ngoài và tiếng ồn còn sót lại trong tai theo thời gian thực, từ đó tự điều chỉnh mức chống ồn theo môi trường.

Theo Anker, hiệu quả khử ồn trên dòng sản phẩm mới sâu hơn đến 2 lần so với Liberty 4 Pro. Công nghệ cũng giúp giảm cảm giác áp lực trong tai khi người dùng bật chống ồn trong thời gian dài.

Về âm thanh, HearID 5.0 tạo hồ sơ EQ cá nhân thông qua bài kiểm tra thính lực trong ứng dụng. Tính năng AI Sound Enhancement hỗ trợ cải thiện độ rõ và chi tiết của âm thanh khi nghe nhạc không dây.

Cả hai mẫu tai nghe đều hỗ trợ Dolby Atmos, LDAC, kết nối đa điểm với ba thiết bị, Apple Find My, Google Fast Pair, Bluetooth 6.1 và chuẩn kháng bụi, nước IP55. Thời lượng pin đạt 6,5 giờ khi bật ANC và tổng cộng 28 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc.

Tại Việt Nam, Liberty 5 Pro có giá bán lẻ 4,295 triệu đồng với các màu Pearl Blue, Pearl White, Midnight Black và Rose Gold. Liberty 5 Pro Max có giá 5,995 triệu đồng với hai màu Titanium-Gold và Black.

Sản phẩm được mở bán tại các cửa hàng chính hãng của Anker và soundcore trên Shopee Mall, Lazada Mall, TikTok Shop, cùng các đại lý ủy quyền như Thế Giới Di Động và CellphoneS.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://anker.vn/ hoặc https://anker.com/