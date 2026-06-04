Trở về thần kỳ khi tưởng chừng đã tử nạn sau 6 ngày mất tích trên đỉnh Everest

Theo giới chức Nepal, anh Hillary Dawa Sherpa, một hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm, mất liên lạc từ ngày 30.5 khi đang ở khu vực cao trên đỉnh Everest. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, nhiều người đã nghĩ đến kịch bản anh này tử nạn, AFP đưa tin.

Tuy nhiên, đến sáng 4.6, giới chức Nepal bất ngờ tìm thấy anh Hillary ở trạm căn cứ. Trực thăng đã được điều động khẩn cấp để đưa anh đến bệnh viện ở thủ đô Kathmandu của Nepal.

Anh Hillary Dawa Sherpa được trực thăng đưa đến bệnh viện ở thủ đô Kathmandu, Nepal trong ngày 4.6, sau khi mất tích 6 ngày trên đỉnh Everest ẢNH: AFP

Khách hàng của anh Hillary, nhà leo núi người Anh Chris Thrall, cho biết cả 2 đã chinh phục thành công đỉnh Everest hôm 29.5. Anh Thrall kể lại trong hành trình xuống núi ngày hôm sau, anh Hillary dừng lại để nghỉ sau khi mang vác khối lượng lớn thiết bị. Khi được hỏi thăm, hướng dẫn viên người Nepal vẫn khẳng định mình ổn và bảo đồng đội tiếp tục di chuyển.

Trên đường xuống, anh Thrall bắt gặp một nhà leo núi người Ba Lan trong tình trạng nguy hiểm do cạn bình oxy và bị tê cóng. Anh quyết định ở lại hỗ trợ người này thay vì quay lại tìm Hillary.

"Đó là một quyết định rất khó khăn. Chuyến leo núi vốn dự kiến kéo dài 5 ngày nhưng thực tế mất tới 11 ngày vì điều kiện quá khắc nghiệt", anh Thrall chia sẻ. Vào ngày 3.6, anh thậm chí đã đăng bài tiếc thương trên mạng xã hội vì đinh ninh rằng người hướng dẫn của mình đã tử nạn.

Mùa leo núi Everest năm nay được ghi nhận là nhộn nhịp nhất từ trước đến nay với hơn 1.000 lượt chinh phục thành công đỉnh núi. Tuy nhiên, đây cũng là mùa giải đầy rủi ro khi ít nhất 5 người đã thiệt mạng, gồm 2 nhà leo núi Ấn Độ và 3 người Nepal.