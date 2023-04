Hà Nội chuyển lạnh đột ngột, người dân 'không kịp trở tay'

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía đông Bắc bộ. Ở bắc vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5. Tại Hà Nội, trời khá lạnh.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc ĐÌNH HUY

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía đông Bắc bộ phổ biến 19 - 22 độ C, vùng núi phía bắc phổ biến 17 - 19 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, thời tiết ở Hà Nội sáng nay khá lạnh với nền nhiệt khoảng 20 độ C. Ngoài ra, gió to và mưa phùn khiến nhiều người dân cảm thấy lạnh tê tái, ngỡ như đang đi giữa mùa đông.

Bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết sáng nay khi đi chợ bà mặc áo cộc tay nhưng phải quay về vì trời khá lạnh. "Thời tiết năm nay thật khó đoán, tối qua các con nhà tôi vẫn bật điều hòa vậy mà sáng nay trời đã lạnh như mùa đông. Nhiều người ở chợ cũng kêu lạnh vì không mang áo ấm", bà Xuân nói.

Nghe thấy thời tiết chuyển lạnh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương cùng 2 con (quê Hải Phòng) vội vàng chuẩn bị quần áo đi dạo phố. Tuy nhiên, khi ra ngoài, họ cảm thấy khá lạnh do nhiệt độ giảm xuống khá sâu. Mỗi khi có một cơn gió lạnh, cả gia đình phải đứng sát vào nhau để giữ ấm.

Gia đình chị Hương phải khoác tay nhau cho đỡ lạnh ĐÌNH HUY

"Chúng tôi từ Hải Phòng ra Hà Nội thăm người thân được 3 - 4 hôm rồi, thời tiết đang nắng nóng nên không mang theo quần áo ấm. Hôm nay chúng tôi dẫn nhau đi dạo phố nhưng bất ngờ vì trời lạnh và mưa, có lẽ phải mua thêm quần áo dài mặc tạm", chị Hương nói.

Theo dự báo, trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc bộ, bắc Trung bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ. Sau đợt không khí lạnh này, miền Bắc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng.

Đa số người dân ra đường sáng nay đều mặc áo ấm ĐÌNH HUY

Một số người chủ quan, không mang theo áo ấm cảm nhận được cái lạnh giữa lúc giao mùa ĐÌNH HUY

Người bảo vệ ngồi co ro trong những đợt gió lạnh ĐÌNH HUY

Những người cao tuổi cảm thấy khó chịu do thời tiết chuyển lạnh đột ngột ĐÌNH HUY

Người đi đường, người lao động mặc theo áo mưa, áo ấm để giữ nhiệt ĐÌNH HUY

Nam thanh niên co ro vì lạnh ĐÌNH HUY

Tuy nhiên, theo dự báo, đợt không khí lạnh chỉ kéo dài từ 1 - 2 ngày tới, sau đó trời ấm dần ĐÌNH HUY