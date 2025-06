Trói mẹ, bắt cóc con bạn gái để ép 'quay lại'

Ngày 27.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Khắc Nhật (35 tuổi, ngụ H.Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản và bắt cóc con tin.



Nguyễn Khắc Nhật tại cơ quan công an ẢNH: C.A

Kết quả điều tra bước đầu cho biết, Nhật có quan hệ yêu đương với chị Phương (tên nhân vật đã được thay đổi), ngụ H.Thanh Chương, Nghệ An. Do mâu thuẫn nên đến đầu tháng 5 vừa qua, chị Phương chủ động chia tay Nhật khiến Nhật bực tức và nảy sinh ý định bắt cóc con riêng của người người yêu để khống chế và ép người này quay lại với mình.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 23.6, Nhật chuẩn bị băng keo, trèo tường vào nhà riêng của chị Phương tại H.Thanh Chương khi chị này không có ở nhà. Phát hiện bà N. là mẹ ruột và bé trai khoảng 3 tuổi là con riêng của chị Phương đang ngủ, Nhật đã dùng băng keo trói tay chân, bịt miệng bà N., cướp 1 điện thoại di động, đồng thời bắt cóc con trai chị Phương.

Sau đó, Nhật lấy điện thoại quay video gửi cho chị Phương, đồng thời yêu cầu nạn nhân phải đi theo mình nếu không sẽ đe dọa tính mạng cháu bé. Vì lo sợ, chị Phương đã phải làm theo yêu cầu của Nhật.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã triển khai lực lượng để vây bắt Nhật. Đến khoảng 4 giờ ngày 24.6, tại TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an đã bắt được Nhật khi đang dùng xe máy chở chị Phương và con trai.

Khám xét xe máy do Nhật điều khiển, cơ quan công an cũng thu giữ 1 con dao, 4 gói thuốc trừ sâu. Nhật đã có 2 tiền án và vừa ra tù về tội trộm cắp tài sản.