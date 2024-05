Nắng gắt, ô tô sử dụng sau kỳ nghỉ lễ cần kiểm tra những gì?

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày đang dần khép lại. Trong những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhu cầu đi lại tăng cao khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn ứ, kẹt xe kéo dài. Ô tô vận hành trong điều kiện nắng nóng trong các chuyến đi đường dài sẽ phát sinh những hao mòn, hư hỏng, xuống cấp với một số chi tiết. Do đó, để đảm bảo ô tô luôn vận hành ổn định trong quá trình sử dụng tiếp theo, khi trở về sau kỳ nghỉ lễ, chủ xe nên dành chút thời gian kiểm tra một số chi tiết trên xe.



Ô tô vận hành trong điều kiện nắng nóng trong các chuyến đi đường dài sẽ phát sinh những hao mòn, hư hỏng, xuống cấp với một số chi tiết Bá Hùng

Dưới đây là những bộ phận trên ô tô người dùng cần kiểm tra sau mỗi chuyến hành trình dài:

Kiểm tra chất lỏng trong khoang động cơ

Ô tô sử dụng trong thời tiết nắng nóng lại liên tục vận liên tục trong các chuyến hành trình hàng trăm km dễ khiến các loại dung dịch, chất lỏng trong khoang động cơ như: dầu động cơ, dầu hộp số, nước rửa kính... bị hao hụt, rò rỉ. Do đó, sau khi kết thúc chuyến đi, các lái xe nên chú ý kiểm tra các loại chất lỏng trong khoang động cơ. Đầu tiên nên quan sát xem các loại chất lỏng trong khoang động cơ có dấu hiệu rò rỉ dầu hay không.

Sau khi kết thúc chuyến đi, các lái xe nên chú ý kiểm tra các loại chất lỏng trong khoang động cơ Bá Hùng

Ngoài ra, nên kiểm tra mực nước làm mát, nước rửa kính… bình chứa các dung dịch này đều có mức giới hạn, nếu mức dung dịch còn lại trong bình thấp hơn vạch giới hạn tối thiểu, cần bổ sung ngay.

Kiểm tra hệ thống làm mát

Nhiều tỉnh, thành phố đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài, do đó ô tô liên tục sử dụng cũng khiến hệ thống làm mát động cơ phải làm việc vất vả. Vì vậy, nên chú ý kiểm tra hệ thống làm mát sau mỗi hành trình lái xe đường dài. Đầu tiên, nên kiểm tra xem mực nước làm mát trong bình chứa có bị hao hụt quá giới hạn hay không, đồng thời quan sát xem màu sắc nước làm mát so thay đổi so với ban đầu. Nếu thấy nước làm mát trong bình chứa đã cạn, nên bổ sung hoặc thay thế nếu chất lượng nước làm mát không còn đảm bảo.

Nên chú ý kiểm tra hệ thống làm mát sau mỗi hành trình lái xe đường dài

Kiểm tra áp suất và tình trạng lốp xe

Lốp rất quan trọng trên mỗi chiếc ô tô, đây là bộ phận trên xe tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Vì vậy, sau mỗi chuyến đi, nên chú ý kiểm tra tình trạng lốp xe. Quan sát bằng mắt thường xem lốp có vết nứt, rạn hoặc có bị đinh hay vật nhọn đâm hay không. Bên cạnh đó, gai lốp phải đảm bảo không quá mòn để duy trì độ bám. Nếu phát hiện lốp quá mòn hay rạn, nứt… nên thay thế. Bên cạnh đó, nên chú ý đến áp suất lốp. Trên hầu hết các dòng xe, áp suất lốp tiêu chuẩn thường dán trên khung của xe, phía người lái.

Sau mỗi chuyến đi nên kiểm tra tình trạng lốp xe

Kiểm tra tình trạng thân xe và rửa sạch xe

Ô tô sử dụng trong các chuyến du lịch, khám phá thường đi qua nhiều vùng miền, địa hình khác nhau. Có thể những vùng núi cao, đèo dốc hay các cung đường ven biển. Trong những điều kiện vận hành khác nhau, có nhiều yếu tố tác động đến bề mặt thân xe, khung gầm hay bề mặt sơn.

Rửa sạch xe, vệ sinh gầm xe sau mỗi hành trình lái xe đường dài Bá Hùng

Nếu đi qua các đoạn đường hẹp hay địa hình xấu, gầm xe, thân xe có thể bị trầy xước. Hệ thống khung gầm, hệ thống treo, thân xe cũng có thể bám hơi nước muối dễ dẫn đến hoen gỉ khi xe đi qua các cung đường ven biển… Do đó, sau mỗi chuyến hành trình, nên rửa sạch xe, vệ sinh cả khu vực gầm xe. Sau đó, kiểm tra tình trạng khung gầm, thân xe xem có bị trầy xước, méo móp hay không.