Trời trở lạnh có làm đường huyết lên xuống khó kiểm soát?

Những ngày thời tiết chuyển lạnh, không ít người cho biết mình dễ mệt hơn, buồn ngủ nhiều, ăn nhanh đói và thường xuyên thèm đồ ngọt. Nhiều người nghĩ đây chỉ là phản ứng bình thường khi trời lạnh, nhưng thực tế, những biểu hiện này có thể liên quan đến tình trạng đường huyết trong cơ thể.

Thời tiết lạnh khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và thiếu năng lượng kéo dài

Theo BS.CKII Nguyễn Thị Mộng Tùng, bác sĩ Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, những biểu hiện bạn nêu là tình trạng khá phổ biến khi thời tiết trở lạnh. Đây có thể là phản ứng sinh lý của cơ thể khi thích nghi với nhiệt độ thấp, tuy nhiên ở một số người - đặc biệt là nhóm có nguy cơ - đường huyết cũng dễ "lên xuống" và khó kiểm soát hơn trong giai đoạn này.

Vì sao trời lạnh lại ảnh hưởng đến đường huyết?

Theo bác sĩ Mộng Tùng, khi nhiệt độ giảm, cơ thể có xu hướng tăng tiết các hormone stress như cortisol nhằm giúp cơ thể chống lạnh. Tuy nhiên, các hormone này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của insulin, từ đó khiến đường huyết dễ tăng hoặc dao động thất thường.

Ngoài ra, thời tiết lạnh thường khiến nhiều người ít vận động hơn, ăn nhiều hơn, thèm đồ ngọt, dễ buồn ngủ và mệt mỏi kéo dài. Những thay đổi này nếu lặp lại liên tục có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đường huyết.

Mệt mỏi, ăn nhanh đói, thèm đồ ngọt có thể liên quan đến sự dao động của đường huyết trong mùa lạnh ẢNH: BVCC

Những dấu hiệu nào cần lưu ý

Người có rối loạn đường huyết trong mùa lạnh thường có các biểu hiện như:

Mệt mỏi, uể oải kéo dài

Buồn ngủ nhiều, thiếu năng lượng

Ăn nhanh đói, thèm đồ ngọt

Cảm giác khó tập trung, dễ mệt

Nhiều người chủ quan vì cho rằng đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể khi trời lạnh. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài hoặc lặp lại thường xuyên, người bệnh không nên bỏ qua.

Làm gì để giữ đường huyết ổn định hơn trong mùa lạnh?

Để giúp đường huyết ổn định hơn, bác sĩ khuyến cáo người dân nên bắt đầu từ những thay đổi đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày:

Ăn đúng bữa, hạn chế tinh bột, thức ăn nhanh và đồ ngọt

Tăng bổ sung chất xơ, chất đạm và uống đủ nước

Duy trì vận động mỗi ngày, tránh ngồi lâu

Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya và kiểm soát căng thẳng

Giữ ấm cơ thể, đặc biệt là tay chân

Những thói quen này không chỉ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh mà còn hỗ trợ ổn định đường huyết hiệu quả hơn.

Đến bệnh viện thăm khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường ẢNH: BVCC

Khi nào nên đi kiểm tra?

Bác sĩ Mộng Tùng cho biết, nếu đã điều chỉnh sinh hoạt nhưng tình trạng mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ hoặc thèm đồ ngọt vẫn lặp lại, hoặc kèm theo những dấu hiệu nghi ngờ rối loạn đường huyết, người dân nên chủ động kiểm tra đường huyết và các chỉ số chuyển hóa sớm. Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ tư vấn và can thiệp phù hợp, tránh để rối loạn đường huyết tiến triển âm thầm thành các bệnh lý mạn tính nguy hiểm.

Hiện nay, người dân có thể thăm khám chuyên khoa Nội tiết - Nội tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn để được bác sĩ tư vấn và đánh giá tình trạng sức khỏe. Việc Chủ động kiểm tra sức khỏe trong giai đoạn giao mùa là cách thiết thực để giữ đường huyết ổn định và chuẩn bị nền tảng sức khỏe tốt cho năm mới.