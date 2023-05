Trộm cắp cả máy đo huyết áp của người bệnh

Ngày 13.5, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở 3 quận, huyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam "đạo chích" Phan Minh Hậu (26 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Hậu đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, dù mới ra tù, chưa được xoá án tích nhưng Hậu tiếp tục đột nhập nhà dân trộm tài sản.

Hình ảnh Hậu trộm cắp trên đường tẩu thoát bị camera trích xuất, ghi lại NGUYỄN TÚ

Hậu khai nhận, do không có việc làm nên Hậu điều khiển xe máy BS 93M1 - 096.67 lang thang ở các khu dân cư trên địa bàn TP.Đà Nẵng, tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Từ tháng 3 đến nay, Hậu đã trộm cắp gần 10 vụ trên địa bàn Q.Cẩm Lệ, Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang. Trong đó, Công an Q.Cẩm Lệ làm rõ 3 vụ trộm ở P.Hòa Xuân với tổng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Vụ trộm mới nhất là lúc rạng sáng 4.5, Hậu từ phòng trọ ở tổ 3, thôn Yến Nê 1, xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang) đến khu dân cư P.Hòa Xuân. Hậu phát hiện một nhà dân ở khu vực vắng vẻ nên dừng xe quan sát và đột nhập từ cửa sau. Hậu vào phòng khách thấy một người đàn ông nằm ngủ quên trên ghế, bên cạnh có máy đang đo huyết áp, điện thoại di động, máy tính xách tay và đồng hồ đeo tay thông minh. Hậu trộm tất cả tài sản nêu trên, chưa hết, khi đi ngang cầu thang, Hậu trộm thêm một máy tính xách tay hiệu kèm túi đựng rồi bỏ trốn.

Bị can Phan Minh Hậu NGUYỄN TÚ

Trưa cùng ngày, Hậu bán 2 máy tính, điện thoại di động, đồng hồ thông minh cho một cửa hàng ở đường Tôn Đản (Q.Cẩm Lệ) và cửa hàng ở đường Ông Ích Khiêm (Q.Thanh Khê) được tổng cộng 1 triệu đồng. Riêng máy đo huyết áp không ai mua nên Hậu vứt ở đường Trường Chinh.

Ngoài ra, trưa 19.3, Hậu còn đột nhập nhà dân ở đường Cổ Mân Cúc 2 (P.Hòa Xuân), trộm lắc, nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng, điện thoại trị giá 7 triệu đồng và 200.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, rạng sáng 1.5, Hậu trộm cắp 13 triệu đồng ở nhà dân trên đường Liêm Lạc 20 (P.Hoà Xuân). Hiện Công an Q.Cẩm Lệ thu hồi được tang vật 1 túi xách, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.