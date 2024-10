Trộm ô tô ở Quảng Ngãi, bị CSGT Bình Định bắt giữ

Tối 17.10, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bàn giao Phạm Hoàng Hữu (37 tuổi, ở Hà Tĩnh) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi để điều tra, xử lý về hành vi trộm ô tô theo quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định bắt giữ Phạm Hoàng Hữu (ở giữa) ẢNH: CÔNG AN BÌNH ĐỊNH

Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát số 2 của Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) đang thực hiện nhiệm vụ trên QL1, đoạn qua địa bàn TX.Hoài Nhơn và H.Phù Mỹ (Bình Định), nhận được chỉ đạo của cấp trên về việc phối hợp bắt giữ nghi phạm trộm ô tô tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thượng tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, ô tô con bị trộm mang BS 50E - 112.39, màu trắng, loại Hyundai Accent. Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo ô tô này đang chạy theo hướng bắc - nam, đề nghị lực lượng công an các tỉnh phối hợp bắt giữ.

Chiếc ô tô bị trộm ẢNH: CÔNG AN BÌNH ĐỊNH

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, tổ công tác nhanh chóng phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng theo dõi từ xa, sẵn sàng phát hiện, đón dừng ô tô con nói trên.

Qua theo dõi, tổ công tác phát hiện ô tô con BS 50E - 112.39 chạy trên QL1 theo hướng bắc – nam tại địa bàn TX.Hoài Nhơn (Bình Định). Đến 14 giờ cùng ngày, tại trạm thu phí BOT Bắc Bình Định (P.Hoài Đức, TX.Hoài Nhơn), tổ công tác đã dừng ô tô BS 50E - 112.39 để kiểm tra.

Qua kiểm tra giấy tờ của người và phương tiện, lực lượng CSGT xác định người điều khiển xe là Phạm Hoàng Hữu.

Phạm Hoàng Hữu tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN BÌNH ĐỊNH

Sau đó, tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định và Trưởng trạm CSGT Tuy Phước, đồng thời liên lạc với Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi để thực hiện các thủ tục bàn giao. Đến 15 giờ ngày 17.10, tổ công tác thực hiện thủ tục bàn giao người và ô tô nói trên cho Công an TP.Quảng Ngãi.