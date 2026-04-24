Trộm vàng trị giá 156 triệu đồng, nghi phạm dựng hiện trường giả lừa chủ nhà

Thanh Duy
24/04/2026 10:41 GMT+7

Sau khi trộm vàng, người đàn ông dựng hiện trường giả bằng cách mua dây dù cột vào cửa thông gió để đánh lừa gia chủ là đã có kẻ xấu đột nhập vào nhà.

Ngày 24.4, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an phường Hưng Phú vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cử (65 tuổi, ở xã Trần Đề) về hành vi trộm vàng.

Trộm vàng trị giá 156 triệu đồng, nghi phạm dựng hiện trường giả lừa chủ nhà- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Cử bị bắt về hành vi trộm vàng

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Thông tin ban đầu, ngày 3.4, Công an phường Hưng Phú nhận được tin báo của bà L.T.N.T (ở khu dân cư Long Thịnh, khu vực Thạnh Lợi) bị mất trộm 1 lượng vàng 24K với tổng trị giá vào thời điểm đó là 156 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được nghi phạm là ông Nguyễn Văn Cử (phụ giúp việc nhà cho bà T.) nên mời đến phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, ông Cử khai nhận trong lúc dọn dẹp vệ sinh phòng ngủ của bà T. thì thấy có 2 chiếc nhẫn vàng loại 24K để trong hộc tủ bàn trang điểm. Lúc này, ông đang túng thiếu nên nảy sinh lòng tham, đã trộm số vàng này.

Để đánh lừa chủ nhà, ông Cử đi mua dây dù đem về buộc vào cửa thông gió trong nhà bà T. để tạo hiện trường giả là đã có kẻ xấu trèo vào nhà. Sắp xếp đâu vào đó, ông Cử lấy điện thoại báo cho gia đình bà T. biết là nhà đã có trộm.

Sau khi làm việc với công an, ông Cử đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình và tự nguyện giao nộp lại số vàng đã lấy trộm.

Hiện, vụ trộm vàng nói trên đang được Công an phường Hưng Phú tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trộm vàng trị giá 280 triệu đồng ở Gia Lai: Nghi phạm 'diễn kịch' vẫn bị bắt

Vừa trộm vàng trị giá 280 triệu đồng xong đã thản nhiên rủ chồng đi mua sắm để tạo 'vỏ bọc' ngoại phạm, người phụ nữ ở Gia Lai không ngờ bị bắt sau vài giờ.

