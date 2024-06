Trộm xe tải rồi chạy lòng vòng tìm người mua, bị công an bắt giữ

Ngày 25.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang), đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Quốc Khoa (20 tuổi, ở xã Hòa An, H.Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Khoa là bị can trộm xe tải để tìm cách bán lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Bị can Bùi Quốc Khoa và xe tải tang vật mà Khoa lấy trộm, điều khiển đi bán NGHIÊM TÚC

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Khoa nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người dân bán lấy tiền.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 10.6, Khoa đến cơ sở mua bán phụ tùng xay xát và lao bóng gạo L.K. (xã Hòa An, H.Chợ Mới) tìm tài sản để trộm. Thấy xe tải BS 67C - 145.97 trị giá khoảng 270 triệu đồng đậu trong nhà xưởng không có người trông coi và xe gắn sẵn chìa khóa, Khoa liền lấy trộm.

Sau đó, Khoa điều khiển xe tải đến xã Mỹ Hội Đông, H.Chợ Mới tìm người bán lại. Tuy nhiên, do xe không có giấy tờ nên không bán được. Khoa tiếp tục chạy quanh khu vực H.Chợ Mới tìm nơi bán xe. Khi đến khu vực TT.Chợ Mới, Khoa bị lực lượng Công an H.Chợ Mới chốt chặn, bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Khoa đã khai nhận hành vi trộm xe tải của mình.