Trốn phố về rừng: Xu hướng nghỉ dưỡng xanh hút khách tại Khánh Hòa

Không gian mát lành tại Yang Bay ẢNH: K.H

Cách Nha Trang khoảng 40 km, Công viên du lịch Yang Bay đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn ngắt kết nối với bận rộn để tìm lại sự cân bằng.

Không gian vỗ về mọi giác quan giữa đại ngàn

Nằm ẩn mình giữa những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn tại xã Khánh Vĩnh, Công viên du lịch Yang Bay mang một bầu không khí trong lành, mát mẻ quanh năm. Không gian nơi đây mở ra một thế giới trong trẻo, nơi con người được thiên nhiên bao bọc và chở che.

Du khách thong thả chạy bộ, tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sớm mai tại Yang Bay ẢNH: K.H

Nhiều du khách chia sẻ, giá trị lớn nhất của một kỳ nghỉ tại Yang Bay không nằm ở sự cầu kỳ, xa hoa mà là cơ hội để tái kết nối với chính mình. Với định hướng tôn trọng và bảo tồn tối đa cảnh quan tự nhiên, các khu vực tại đây hạn chế sự can thiệp thô cứng của bê tông. Thay vào đó là những mặt hồ tĩnh lặng, lối đi rợp bóng cây xanh với tiếng chim rừng lảnh lót, tạo nên một hệ sinh thái nghỉ dưỡng xanh đúng nghĩa.

Khu lưu trú được bao bọc bởi bầu không khí trong lành, mát mẻ quanh năm ẢNH: K.H

Nắm bắt xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, Yang Bay phát triển hệ thống lưu trú đa dạng, kết hợp hài hòa giữa sự mộc mạc của núi rừng và sự tiện nghi vừa đủ cho một chuyến đi phục hồi năng lượng. Tại đây, các cặp đôi yêu thích sự riêng tư có thể lựa chọn những căn glamping chỉn chu giữa không gian khoáng đạt của đất trời để thỏa sức chạm tay vào thiên nhiên. Trong khi đó, các gia đình nhỏ hoặc nhóm bạn lại thường ưu tiên những căn bungalow bằng gỗ mang phong cách mộc mạc với thiết kế mở, nơi mùi hương gỗ tự nhiên dịu nhẹ hòa cùng tiếng suối chảy róc rách mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Đặc biệt, đối với những người trẻ đam mê trải nghiệm, việc cắm trại (camping) dã chiến bên bếp lửa bập bùng giữa rừng luôn sở hữu một sức hút khó cưỡng. Bên cạnh đó, mô hình phòng tập thể rộng rãi là giải pháp hoàn hảo để tối ưu chi phí cho các đoàn khách lớn hay các hội nhóm tổ chức team building, sự kiện.

Thư giãn giữa làn khoáng nóng tại Yang Bay ẢNH: K.H

Hành trình nuôi dưỡng tâm hồn

Chuyến đi "bỏ phố về rừng" tại Yang Bay sẽ được lấp đầy bởi những trải nghiệm nguyên sơ nhưng đầy cuốn hút. Du khách có thể thong thả dạo bộ dưới những tán cây xanh mát, lắng nghe tiếng chim ca ríu rít, hay thỏa sức khám phá dòng thác Yang Bay hùng vĩ. Đặc biệt, trải nghiệm ngâm mình thư giãn giữa làn khoáng nóng tự nhiên và trải nghiệm tắm bùn khoáng được xem là liệu pháp tuyệt vời để giải tỏa mọi căng thẳng, mệt mỏi.

Thư giãn giữa làn khoáng nóng tại Yang BayTự tay trải nghiệm tiệc nướng BBQ, tận hưởng hơi ấm của ngọn lửa hòa quyện cùng cái se lạnh đặc trưng của núi rừng về đêm ẢNH: K.H

Khi chiều buông, nhịp sống nơi đại ngàn như chậm lại. Khoảnh khắc cả gia đình hoặc nhóm bạn cùng nhau chuẩn bị tiệc nướng BBQ bên ánh lửa hồng, tận hưởng cái se lạnh đặc trưng của núi rừng về đêm trở thành ký ức khó quên. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng củi cháy lách tách hòa cùng những câu chuyện râm ran giúp con người dễ dàng mở lòng, rũ bỏ mọi áp lực thường nhật để cảm nhận trọn vẹn sự gắn kết và bình yên trong tâm hồn. Để rồi sau một đêm ngon giấc giữa hương rừng thoang thoảng, du khách lại sẵn sàng đón nhận nguồn năng lượng tươi mới cho những hành trình tiếp theo.

Sự kết hợp tinh tế giữa thiên nhiên nguyên sơ và dịch vụ tận tâm đã giúp Yang Bay khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng của xu hướng du lịch xanh tại Khánh Hòa hiện nay.