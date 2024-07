Trốn về từ Trung Quốc để tố cáo kẻ đã bán mình 9 năm trước

Ngày 30.7, thông tin từ Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lữ Thị Tuyên (40 tuổi) và Moong Thị Xuyên (34 tuổi, đều ngụ xã Lượng Minh, H.Tương Dương, Nghệ An), để điều tra hành vi mua bán người.

Trước đó, Công an H.Kỳ Sơn tiếp nhận đơn tố cáo của chị C.M.S (38 tuổi, quê xã Bảo Nam, H.Kỳ Sơn) về việc chị S. bị Moong Thị Xuyên và Lữ Thị Tuyên đưa sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông làm vợ.

Moong Thị Xuyên tại cơ quan công an C.A

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, giữa năm 2015, tại H.Kỳ Sơn, chị S. gặp Lữ Thị Tuyên và tâm sự với Tuyên về hoàn cảnh gia đình của mình. Tuyên nảy sinh ý định đưa chị S. sang Trung Quốc bán làm vợ để lấy tiền tiêu xài, nên đã vẽ ra cảnh tươi sáng để chị S. đồng ý sang Trung Quốc.

Tin tưởng Tuyên nên chị S. đồng ý. Sau đó, Tuyên đón xe đưa chị S. ra tỉnh Quảng Ninh rồi vượt biên trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Qua bên kia biên giới, chị S. được Moong Thị Xuyên (lúc này đang ở Trung Quốc) đưa về nhà một người bản xứ và bán chị S. cho người đàn ông ở đây với giá 105 triệu đồng.

Sau khá bán chị S., Xuyên chuyển cho Tuyên 60 triệu đồng, số tiền còn lại Xuyên dùng để tiêu xài.

Cuộc sống làm vợ ở xứ người cơ cực, nhưng do phía nhà chồng quản thúc quá chặt nên mới đây, chị S. mới lợi dụng sơ hở để trốn thoát. Chị S. về quê và đến Công an H.Kỳ Sơn tố cáo hành vi mua bán người của Lữ Thị Tuyên và Moong Thị Xuyên.