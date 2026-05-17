Trong 10 năm giá tăng tới 300%, căn hộ khẳng định vị thế đầu tư

Đáng chú ý là, đà tăng không còn tập trung riêng khu trung tâm mà đang dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh kết nối TP.HCM, nơi hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh và mặt bằng giá vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

C ăn hộ : Đ ang thay đổi vị thế

Một thập kỷ trước, căn hộ tại TP.HCM vẫn chủ yếu được xem là sản phẩm phục vụ nhu cầu an cư. Với mặt bằng giá phổ biến chỉ khoảng 25 - 30 triệu đồng/m², nhiều nhà đầu tư thời điểm đó cho rằng phân khúc này khi đó chưa được nhìn nhận như một kênh đầu tư giàu tiềm năng tăng giá. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ đã đảo ngược hoàn toàn nhận thức giá trị của căn hộ không còn là tài sản "hao mòn" theo thời gian, khó tạo mức tăng giá vượt trội, mà là một bất động sản hấp dẫn.

Trong 10 năm qua, quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, trong khi chi phí đất đai, vật liệu và xây dựng liên tục tăng đã đẩy mặt bằng giá căn hộ thiết lập những cột mốc mới sau mỗi chu kỳ thị trường.

Căn hộ Bcons Center City đáp ứng thị hiếu an cư của người trẻ

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá căn hộ tại khu vực trung tâm TP.HCM đã tăng bình quân hơn 3 lần trong vòng 10 năm, từ khoảng 31 triệu đồng/m² năm 2015 lên gần 92 triệu đồng/m² ở năm 2026 hiện nay. Trong khi đó, báo cáo của Cushman & Wakefield Việt Nam cho thấy mức tăng toàn thị trường còn ấn tượng hơn khi giá căn hộ đã tăng hơn 300% trong một thập kỷ, tương đương gấp hơn 4 lần, mang lại tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 19%/năm.

Theo Cushman & Wakefield, thị trường nhà ở TP.HCM đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc khi nguồn cung dần dịch chuyển ra các khu vực cách trung tâm từ 10 - 30 km, hướng đến mô hình đô thị tích hợp đa chức năng và kết nối vùng mạnh mẽ hơn.

Trong xu hướng đó, hạ tầng giao thông trở thành yếu tố quyết định. Các tuyến vành đai, metro, cao tốc liên vùng hay hệ thống kết nối đông - tây không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển mà còn tái định hình bản đồ giá trị bất động sản. Nơi nào hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nơi đó hình thành cộng đồng cư dân mới, kéo theo nhu cầu an cư, thương mại và dịch vụ gia tăng.

Khu đông tiếp tục tiềm năng đà tăng giá. Trong xu hướng dịch chuyển nguồn cung và tăng trưởng mạnh mẽ của phân khúc căn hộ trong thập kỷ qua, khu đông TP.HCM đã khẳng định vị thế tiên phong thị trường và đang trở thành cực tăng trưởng mới nhờ hàng loạt cú hích hạ tầng quy mô lớn. Kể từ khi metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vận hành ổn định, diện mạo khu vực đã thay đổi mạnh mẽ. Hệ thống hạ tầng liên vùng tiếp tục được đẩy nhanh với vành đai 3 dự kiến khép kín trong năm 2026, cùng hàng loạt tuyến kết nối chiến lược, tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn giữa TP.HCM và Đồng Nai. Nhờ hạ tầng đồng bộ, dòng vốn và cư dân tri thức, chuyên gia, lực lượng lao động chất lượng cao đang dịch chuyển mạnh về phía đông.

Bcons Center City cách lõi trung tâm chỉ 30 phút di chuyển

Giờ đây, cửa ngõ khu đông không còn là câu chuyện phát triển đơn lẻ mà đang hình thành một cực đô thị hoàn chỉnh, nơi hạ tầng, việc làm, giáo dục, y tế và tiện ích sống phát triển đồng bộ. Đây chính là mô hình đô thị tích hợp đa chức năng mà các chuyên gia Cushman & Wakefield nhấn mạnh trong xu hướng giãn dân.

Với đà hạ tầng bứt phá năm 2026, khu đông tiếp tục dẫn dắt đà tăng giá căn hộ toàn TP.HCM. Những dự án nằm tại vị trí chiến lược, hưởng lợi trực tiếp từ metro và vành đai 3, đang sở hữu tiềm năng sinh lời rõ nét trong chu kỳ mới.

Bcons Center City - G iàu tiềm năng tăng trưởng

Tiếp nối đà dẫn dắt của khu đông TP.HCM, Bcons Center City nổi lên như một dự án hưởng lợi trực tiếp và mạnh mẽ từ quỹ đạo phát triển mới của vùng.

Tọa lạc mặt tiền đường D11 sắp mở rộng lên 17 m và trục Thống Nhất lộ giới 32 m, chỉ cách ga metro Suối Tiên khoảng 5 phút di chuyển, dự án nằm ngay cửa ngõ kết nối "điểm kết nối vàng" TP.HCM - Đồng Nai.

Bcons Center City được kiến tạo làm một không gian vui sống và làm việc tại chỗ

Bcons Center City được Bcons Group phát triển theo mô hình "Live - Work - Enjoy" như một "thành phố thu nhỏ" quy tụ căn hộ, trung tâm thương mại, 2 tháp văn phòng, khách sạn cùng chuỗi tiện ích nội khu đồng bộ. Mô hình này phản ánh xu hướng phát triển đô thị hiện đại, nơi nhu cầu sống, làm việc và trải nghiệm được tích hợp trong cùng một không gian, qua đó tối ưu thời gian di chuyển và nâng cao chất lượng sống.

Bên cạnh an cư chất lượng, vị trí liền kề Làng Đại học Quốc gia TP.HCM cùng khu công nghệ cao và các khu công nghiệp lớn, Bcons Center City sở hữu nguồn khách thuê ổn định từ sinh viên, giảng viên, chuyên gia và lực lượng lao động tri thức. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực cao và tạo dòng tiền cho thuê bền vững, yếu tố này đã được nhà đầu tư ưu tiên sau giai đoạn thị trường biến động.

Dự án còn hưởng lợi trực tiếp từ vành đai 3 sắp thông xe toàn tuyến cuối năm 2026, công trình hạ tầng được xem là "đòn bẩy" tăng trưởng mới của toàn vùng Đông Nam bộ. Với vị trí tọa lạc, Bcons Center City đang hưởng trọn lợi thế đón sóng tăng trưởng đến từ hạ tầng. Từ đó có thể thấy, các căn hộ Bcons Center City hội tụ được đủ các yếu tố đầu tư từ tăng giá vốn ổn định từ hạ tầng, dòng tiền đều đặn từ cho thuê và giá trị sống lâu dài từ hệ sinh thái đồng bộ.

