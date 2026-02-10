Trông giữ xe, vận chuyển, dịch vụ chuyển tiền... được lập hóa đơn tổng cuối ngày

Liên quan nội dung về thời điểm lập hóa đơn, tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung điều 9 của Nghị định 123 quy định về hóa đơn, chứng từ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 70/2025) của Chính phủ, Bộ Tài chính mới đây đã đề xuất mở lại cơ chế hóa đơn tổng.

Cụ thể, trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện và dịch vụ trông giữ xe, hoạt động chiếu phim, dịch vụ thương mại điện tử (bao gồm dịch vụ thương mại điện tử và các hoạt động bưu chính, vận chuyển trực tiếp cho sàn thương mại điện tử)... đơn vị được lập hóa đơn tổng cuối ngày hoặc cuối tháng, căn cứ dữ liệu chi tiết tại hệ thống quản lý của đơn vị.

Trước đây, bán lẻ xăng dầu tại cây xăng cũng đề xuất cho xuất hóa đơn tổng vào cuối ngày hoặc cuối buổi ẢNH: NG.NGA

Lưu ý, các dịch vụ, kinh doanh nói trên phải có hệ thống phần mềm kiểm soát, quản lý chi tiết từng giao dịch cho người mua là cá nhân không kinh doanh.

Đối với kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền cho người mua là cá nhân không kinh doanh theo quy định của luật Đường bộ 2024, Bộ Tài chính đề xuất cho phép cuối ngày đơn vị lập hóa đơn tổng cho người mua là cá nhân không kinh doanh căn cứ dữ liệu chi tiết tại hệ thống quản lý của đơn vị.

Trường hợp này cũng lưu ý với bên kinh doanh dịch vụ vận tải phải có đầy đủ các thông tin của chuyến đi gồm: tên đơn vị kinh doanh vận tải, biển kiểm soát phương tiện vận tải, hành trình (điểm đi - điểm đến), cự ly chuyến đi (tính theo km) và tổng số tiền hành khách phải trả.

Ngoài ra, dự thảo quy định đơn vị cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác, đồng thời cung cấp bảng tổng hợp chi tiết khi cơ quan nhà nước có yêu cầu.

Trường hợp khách hàng yêu cầu hóa đơn theo từng giao dịch, đơn vị phải lập hóa đơn giao cho khách hàng theo từng giao dịch.

Đề xuất này xuất phát từ thực tế Nghị định 70/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ cơ chế hóa đơn tổng trước đây khiến nhiều lĩnh vực có giao dịch nhỏ lẻ phát sinh nhiều khó khăn.