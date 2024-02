Trọng Hiếu làm show tại 5 thành phố ở Đức

Trọng Hiếu đầu tư nhiều tâm sức cho Live Tour 2024 ở Đức NVCC

Sau thời gian ấp ủ, Live Tour 2024 của Trọng Hiếu chính thức được diễn ra tại hai thành phố Frankfurt và Remscheid (Đức) vào ngày 16 và 17.2. Đây là tour diễn hoành tráng nhất trong sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ 9X, với thêm 3 thành phố Munich (21.2), Berlin (1.3) và Hamburg (2.3).

Chia sẻ về lý do tổ chức các đêm nhạc tại các thành phố ở Đức, Trọng Hiếu cho biết: "Tôi muốn dành hết sự đầu tư, thời gian, tâm huyết và công sức vào Live Tour lần này từ nhiều tháng trước. Tôi cũng muốn khán giả quốc tế thấy được văn hóa Việt Nam, âm nhạc Việt Nam đa dạng và tuyệt vời như thế nào". Bên cạnh đó, giọng ca Con đường tôi cũng bày tỏ sự hạnh phúc khi chương trình của mình được diễn ra tại nhà hát Teo Otto Theater (Remscheid). Đây cũng là lần đầu tiên nhà hát này đồng ý tổ chức đêm nhạc cho một ca sĩ Việt.

Chiếc nón lá là đạo cụ đồng hành xuyên suốt với Trọng Hiếu trong suốt thời gian vừa qua NVCC

Trong hai đêm diễn tại hai thành phố ở Đức, Trọng Hiếu khiến đông đảo khán giả phấn khích với những ca khúc tiếng Việt như Thú vị hơn vậy, Vì anh là vậy và Say Ah song song với các bài hát tiếng Anh như Dare to Be Different, Shooting Star... Đáng chú ý, nam ca sĩ sinh năm 1992 còn làm khán giả Việt Nam tự hào khi mang hình ảnh nón lá lên sân khấu.

Sau những màn biểu diễn thành công, Trọng Hiếu gửi lời cảm ơn đến khán giả cũng như hứa hẹn sẽ trình diễn bùng nổ hơn trong ba show diễn tiếp theo. "Đêm mở màn Live Tour "cháy" và nhiều cảm xúc kinh khủng khiếp. Cảm ơn tất cả mọi người đã tới, để chúng mình có thể quẩy bung nóc và truyền cho nhau thật nhiều tình yêu và cảm hứng. Hẹn mọi người ở điểm đến tiếp theo", anh nói.

Trọng Hiếu nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả tại Đức NVCC

Đồng hành với show diễn lần này của Trọng Hiếu còn có kênh truyền hình VOX của Đức. Được biết, đài truyền hình này đang trong quá trình thực hiện bộ phim tài liệu về quán quân Vietnam Idol 2015.

Trước khi thực hiện Trọng Hiếu Live Tour 2024, quán quân Vietnam Idol 2015 đã đầu tư sản xuất chương trình thực tế Trọng Hiếu kinh khủng khiếp. Theo đó, giọng ca Em là bà nội của anh tổ chức những "buổi tiệc âm nhạc" trên đường phố tại các thành phố lớn ở Đức, Hàn Quốc và Cộng hòa Séc.