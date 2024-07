Trọng Hiếu tung MV bắt tay nhạc sĩ từng hợp tác với BTS

Trọng Hiếu tái xuất làng nhạc với MV Rise up underdog gồm phần lời Việt - Anh NVCC

Tối 3.7, Trọng Hiếu (hiện dùng nghệ danh (S)TRONG Trọng Hiếu) tung MV Rise up underdog, như một sự "tái sinh" sau 9 năm hoạt động nghệ thuật. Trong sản phẩm âm nhạc mới, giọng ca sinh năm 1992 kết hợp với những tên tuổi lớn: Scott Quinn (nhạc sĩ được đích thân BTS mời đồng sáng tác ca khúc A Brand New Day), LUAN (đạo diễn trình diễn của nhóm nhạc Boy Next Door) hay SaGan (đạo diễn từng kết hợp với Aespa, Teentop, Alexa, Blackswan)…



Quán quân Vietnam Idol 2015 chia sẻ ca khúc mới được anh sáng tác dựa trên câu chuyện của chính mình, về hành trình từ một cậu bé yếu thế, tự ti trở thành một nghệ sĩ bản lĩnh, thành công và dám theo đuổi ước mơ của mình.

Nam ca sĩ 9X kết hợp với ê kíp đẳng cấp quốc tế để tạo ra sản phẩm âm nhạc ưng ý NVCC

Hình ảnh gai góc, mạnh mẽ và khác biệt của Trọng Hiếu trong MV mới NVCC

Mở màn MV Rise up underdog là hình ảnh cậu bé Trọng Hiếu lúc nhỏ chỉ biết giấu mình trong bóng tối và chàng trai Trong (tên mọi người gọi Trọng Hiếu khi ở Đức) lúc thành niên chật vật thoát khỏi những định kiến của xã hội. Sinh ra và lớn lên là một người châu Á tại Đức, rồi quay về Việt Nam hoạt động nghệ thuật như một nghệ sĩ độc lập, (S)TRONG Trọng Hiếu chắc hẳn đã không ít lần trải qua cảm giác "tôi không đủ tốt" hay "tôi là chưa đủ" ở cả hai thế giới.

MV tiếp tục mở ra với những bối cảnh viễn tưởng, hình ảnh chiến binh gai góc, nỗ lực thoát ra khỏi những khuôn khổ chật hẹp. Điệp khúc: "Rise up underdog. Don't have to hide no more. Rise up underdog. Don't need to cry no more. We're reborn from this pain tonight" (tạm dịch: Hãy đứng lên hỡi kẻ yếu thế. Không cần phải khép mình nữa. Hãy đứng lên hỡi kẻ yếu thế. Không cần phải khóc thêm nữa. Đêm nay ta được tái sinh từ nỗi đau này) dường như còn là tuyên ngôn của (S)TRONG Trọng Hiếu về sức mạnh, niềm tin và nỗ lực không tưởng của những người yếu thế để thoát khỏi những điều trói buộc bản thân. Ca khúc cũng chính là lời cổ vũ từ ngôi sao 32 tuổi tới những ai đang phải nỗ lực, đấu tranh để không bỏ cuộc, để bước tiếp và theo đuổi ước mơ.

Nam ca sĩ 32 tuổi đang tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai NSX

Bên cạnh việc phát hành album mới, Trọng Hiếu cũng đang nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 quy tụ 33 tên tuổi nổi bật ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mới đây, nam ca sĩ 9X là "anh tài" mở màn cho MV bài hát chủ đề của chương trình mang tên Hỏa Ca - Call Me By Fire, gây ấn tượng với giọng hát cá tính cùng vẻ ngoài gai góc và phong cách trình diễn rực lửa.

(S)TRONG Trọng Hiếu sinh năm 1992 tại Đức và trở nên nổi tiếng khi về quê nhà tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2015 rồi xuất sắc giành ngôi quán quân. Bên cạnh giọng hát nội lực, mang màu sắc khác biệt, nam ca sĩ được biết đến với phong cách âm nhạc độc đáo, vũ đạo điêu luyện cùng vẻ ngoài nam tính, tràn đầy năng lượng. Âm nhạc của nam ca sĩ 32 tuổi là sự kết hợp hài hòa giữa pop, R&B, funk, pha trộn nét văn hóa Việt Nam và quốc tế, anh ghi dấu ấn qua các ca khúc: Con đường tôi, Thú vị hơn vậy, Dare to be different, I'm sorry babe… Trọng Hiếu từng thử sức với nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và tổ chức tour diễn qua 5 thành phố của Đức vào đầu năm 2024.