Trồng implant tuổi trung niên, chọn sức khỏe hay chi phí rẻ?

Mệt mỏi vì chuyện răng miệng, chỉ người trong cuộc mới thấu

Chú Phát (58 tuổi - Tây Ninh) cũng là một trường hợp mất răng điển hình ở nam giới trung niên. Chú Phát chia sẻ: "Lớn tuổi răng hư nên ăn uống rất cực, thốn, răng làm cầu răng sứ bị viêm đau vô cùng, không ngon lành gì, răng thật cũng mất gần hết, chú rất khó chịu".

Bước ngoặt thay đổi để lựa chọn bền vững, chuyên sâu hơn cho tuổi trung niên

Một lần vô tình "thấy nhiều anh chị ở nước ngoài về Việt Nam trồng răng implant, chú nghĩ họ sống ở nước ngoài thì sử dụng cái gì cũng tốt hơn mà họ còn quay về Việt Nam làm răng. Các anh, chị trồng implant xong hiệu quả rất cao, rất tốt, chú còn được bác sĩ Dr. Care tư vấn rất kỹ lưỡng, cảm thấy mình đã am hiểu cặn kẽ về phương pháp trồng răng implant All on 4 này nên chú đã quyết định sẽ trồng răng implant ở Dr. Care".

"Giá trồng răng implant có cao hơn, nhưng chú thấy xứng đáng "tiền nào của nấy".

Chẩn đoán chuyên sâu: Được chụp X-quang toàn hàm, xét nghiệm kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn.

Liệu pháp "Trồng răng implant không đau": Giúp quá trình điều trị nhẹ nhàng, không gây khó chịu, không ám ảnh tâm lý.

Bác sĩ chuyên sâu điều trị implant cho người trung niên: Có kinh nghiệm điều trị hàng nghìn ca trồng răng implant, giúp chú hoàn toàn yên tâm.

"Làm răng xong, chú có thể ăn nhai thoải mái, không còn viêm đau. Bác sĩ tư vấn cặn kẽ, làm rất kỹ lưỡng. Điều trị ở đây chú thấy đáng đồng tiền bát gạo", chú Phát chia sẻ.

Lời khuyên từ người từng trải: Trung niên ưu tiên sức khỏe bền vững hơn nỗi lo về chi phí điều trị

Đến thời điểm này, chú Phát đã trải nghiệm cả 3 phương pháp điều trị mất răng phổ biến nhất, do đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự so sánh về chất lượng lẫn chi phí điều trị.

Chú Phát cho biết, trên thị trường hiện có rất nhiều lựa chọn với chi phí rất rẻ, thậm chí được giới thiệu chỉ 2 - 3 triệu đồng đã có thể sở hữu răng implant. "Tại sao chú không chọn chi phí đó, vì chú muốn tìm địa chỉ uy tín và đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe của mình".

Là một người trung niên đã tự mình tìm hiểu, thực hiện trồng răng implant, chú Phát chia sẻ quan điểm điều trị của mình là:

Chọn nha khoa chuyên sâu trồng răng implant dành riêng cho người trung niên, vì đội ngũ, các Bác sĩ sẽ thấu hiểu được các đặc điểm về thể chất, tinh thần, tình trạng răng, hàm của người trung niên để lộ trình điều trị phù hợp nhất.

Nha khoa phải minh bạch về hợp đồng điều trị, bảo hành trụ implant từ hãng, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, trách nhiệm cho nha khoa khi cần thiết.

Đừng chỉ nhìn vào giá, hãy cân nhắc dựa trên chất lượng sẽ nhận được và sự an toàn cho bản thân, vì răng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe chính mình, từ bữa ăn hàng ngày cho đến tuổi thọ lâu dài.

"Với chú, khi đã chọn trồng răng implant, 10 triệu, 20 triệu đồng không còn quan trọng, mà hơn hết là khi làm xong mình sẽ không còn đau, viêm, phải dùng ăn nhai, giao tiếp được thoải mái như xưa, bệnh tật từ đấy cũng giảm đi, tự tin tận hưởng cuộc sống, không vướng bận răng miệng nữa".