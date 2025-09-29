Trong lúc chơi đùa, bé trai 6 tuổi nuốt nam châm hình trái tim

May mắn, gia đình phát hiện kịp thời và nhanh chóng đưa bé trai đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu. Tại bệnh viện, bé được thăm khám và chụp X-quang. Hình ảnh ghi nhận trong dạ dày có dị vật là nam châm với cạnh dài khoảng 20 mm.

Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Nội soi. Ê kíp bác sĩ tiến hành nội soi gây mê, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp dị vật. Sau một khoảng thời gian ngắn, cục nam châm đã được lấy ra an toàn. Kiểm tra đường tiêu hóa không ghi nhận tổn thương, bé tỉnh táo và được xuất viện trong ngày.

Ngày 29.9, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Trọng Tường, Phó khoa Nội soi, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long chia sẻ, bệnh nhi được phát hiện và đưa đến bệnh viện sớm nên việc can thiệp thuận lợi, dị vật không sắc nhọn nên may mắn không gây thủng hay chảy máu. Tuy nhiên, nếu để lâu, dị vật có thể di chuyển xuống ruột, gây tắc nghẽn, thậm chí tổn thương nặng đường tiêu hóa".

Nam châm sau khi gắp ra khỏi người bé trai ẢNH: T.T

Liên tiếp các ca nuốt dị vật ở trẻ nhỏ

Trước đó, trong lúc chơi đùa, bé trai 5 tuổi (ở Vĩnh Long) vô tình nuốt phải chiếc đồng xu. Gia đình phát hiện và nhanh chóng đưa bé đến một bệnh viện địa phương, nhưng nơi đây không đủ điều kiện thực hiện nội soi gắp dị vật. Sau đó, bé tiếp tục được chuyển đến một bệnh viện khác nhưng cũng chưa thể can thiệp. Rất may, gia đình đã kịp thời đưa bé đến Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long để được can thiệp khẩn cấp, gắp thành công đồng xu mắc kẹt trong thực quản.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chỉ định chụp X-quang. Hình ảnh cho thấy tại vị trí miệng thực quản có một dị vật hình tròn, dẹp - đúng như lời kể của gia đình, đó chính là chiếc đồng xu mà bé đã nuốt phải.

Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Nội soi để thực hiện thủ thuật. Ê kíp bác sĩ tiến hành nội soi dạ dày có gây mê, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận và gắp dị vật ra ngoài. Sau khoảng thời gian ngắn, chiếc đồng xu đường kính 20 mm đã được lấy ra an toàn. Kiểm tra niêm mạc dạ dày - thực quản cho thấy không có tổn thương hay chảy máu. Bé tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được xuất viện ngay trong đêm.

Qua các trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh có con nhỏ không nên để trẻ chơi các món đồ chơi có kích thước nhỏ. Không để trẻ nhỏ tiếp xúc với những đồ chơi nguy hiểm như: đồng xu, tăm xỉa răng, pin cúc áo, hóa chất,... Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật cần nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế để bác sĩ can thiệp bằng nội soi và gắp dị vật ra ngoài.