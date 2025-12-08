Trồng răng giả nguyên hàm: Giải pháp Implant tiết kiệm tại Dr. Care

Mất răng nguyên hàm ở người trung niên Việt Nam

Mất răng nguyên hàm đang trở thành vấn đề nghiêm trọng ở người trung niên Việt Nam. Theo điều tra toàn quốc năm 2019, có đến 45,6% người từ 45–69 tuổi mất từ 6 răng trở lên, 11% mất toàn bộ răng hàm, và hơn 20% người trên 60 tuổi cần phục hình toàn hàm.

Khảo sát của Hội Răng Hàm Mặt TP.HCM (2022) cho thấy 60% người trung niên mất răng chưa tiếp cận giải pháp phục hình cố định như Implant, chủ yếu do e ngại chi phí hoặc thiếu thông tin.

Hệ lụy khi mất răng không được điều trị kịp thời

Mất răng nguyên hàm gây tự ti, ngại giao tiếp, hạn chế hoạt động xã hội. Ở người trung niên, việc ăn uống khó khăn làm suy giảm dinh dưỡng, tăng nguy cơ tim mạch, tiểu đường và loãng xương.

Thạc sĩ - Bác sĩ CKII Đoàn Vũ, Giám đốc chuyên môn Nha khoa Dr. Care, chia sẻ: "Tiêu xương hàm do mất răng không chỉ khiến gương mặt bị hóp lại, má chảy xệ, mà còn khiến điều trị Implant phức tạp về sau, tốn kém hơn nhiều. Hàm tháo lắp - nỗi ám ảnh của cô chú nay đã có cách khắc phục bằng phương pháp hiện đại, tiết kiệm và hiệu quả".

Trồng răng nguyên hàm All-on-4/All-on-6: Tối ưu chi phí, hiệu quả vượt trội

Trồng răng giả nguyên hàm với kỹ thuật All-on-4 hoặc All-on-6 là giải pháp đột phá, chỉ cần từ 4 đến 6 trụ Implant để phục hình toàn bộ hàm răng cố định.

Bác sĩ tại Dr. Care cho biết: "Chỉ cần 4–6 trụ Implant, bệnh nhân có thể phục hồi lại sức khỏe đã mất trong suốt 10 năm chỉ trong vài tháng. All-on-4 không chỉ giúp phục hồi khả năng ăn nhai gần bằng như răng thật, mà còn ngăn chặn tiêu xương hàm, một trong những hậu quả nghiêm trọng của việc mất răng lâu năm."

Giá làm răng giả nguyên hàm tại Dr. Care dao động từ 109 triệu đến 218 triệu đồng/hàm, tùy thuộc loại trụ, tình trạng xương hàm,...

Dr. Care: Nha khoa chuyên sâu Implant dành riêng cho người trung niên

Dr. Care phát triển mô hình chuyên sâu, tập trung điều trị Implant cho người trung niên với quy trình chuẩn quốc tế – nhóm tuổi có đặc điểm sức khỏe và xương hàm đặc thù.

Quy trình chẩn đoán toàn diện, cá nhân hóa

Khách hàng được khám tổng thể, bao gồm tình trạng răng – nướu – xương, xét nghiệm máu, khảo sát bệnh lý nền: tiểu đường, tim mạch, loãng xương.

Cone-Beam CT 3D quan sát cấu trúc xương hàm, xoang, dây thần kinh để lập kế hoạch đặt trụ Implant chính xác về vị trí, góc và độ sâu.

Công nghệ DCARER Navigation

Dr. Care là một trong số ít nha khoa tại Việt Nam ứng dụng hệ thống DCARER Navigation - định vị hướng dẫn động tích hợp trí tuệ nhân tạo. Phân tích dữ liệu từ phim CBCT 3D cùng các dữ liệu lâm sàng cá nhân để hiển thị thời gian thực vị trí đặt trụ, góc nghiêng, độ sâu, cấu trúc giải phẫu quan trọng như dây thần kinh, xoang hàm.

Công nghệ này giúp tăng độ chính xác khi đặt trụ Implant, tránh va chạm cấu trúc quan trọng, rút ngắn thời gian phẫu thuật và phục hồi.

Công nghệ số hóa PIC và CAD/CAM

Ứng dụng hệ thống PIC số hóa việc lấy dấu răng, giảm thiểu cảm giác buồn nôn, khó chịu.

Thiết kế và chế tác phục hình CAD/CAM hiện đại mô phỏng hình dáng răng, khớp cắn, thẩm mỹ hài hòa trước khi thực hiện răng sau cùng trên Implant.

Nhờ quy trình số hóa và lab tại chỗ, bệnh nhân mất răng toàn hàm có thể được lắp phục hình nhanh hơn với tính cá nhân hóa cao.

Đội ngũ bác sĩ chuyên sâu, giàu kinh nghiệm

Độ ngũ bác sĩ tại Dr. Care đều tốt nghiệp Đại học Y Dược, có chứng chỉ cấy ghép Implant, 7-10 năm kinh nghiệm lâm sàng, đã thực hiện hơn 3.500 ca điều trị thành công.

Dòng trụ Implant chất lượng cao từ các thương hiệu hàng đầu

Dr. Care sử dụng các dòng trụ Implant được kiểm định nghiêm ngặt từ các thương hiệu hàng đầu thế giới: Straumann SLA & SLActive (Thụy Sĩ), Nobel Active (Hoa Kỳ), Neodent (Thụy Sĩ). Tất cả đều có bảo hành chính hãng 10-30 năm, đi kèm chứng chỉ chất lượng và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Vật tư y tế có nguồn gốc từ các nhà cung cấp đạt chuẩn FDA (Hoa Kỳ), CE (Châu Âu) hoặc ISO 13485. Dr. Care áp dụng quy trình kiểm soát vô trùng nghiêm ngặt, tuân thủ theo tiêu chuẩn CDC (Hoa Kỳ) và Bộ Y tế Việt Nam.

"Người trung niên mất răng cần một giải pháp bền vững – chứ không phải tạm thời. Dr. Care mong muốn không chỉ phục hình răng, mà còn phục hồi sức khỏe và sự tự tin cho người bệnh", đại diện đội ngũ bác sĩ Dr. Care chia sẻ.

Với định hướng chuyên sâu và đồng hành lâu dài, Dr. Care Implant Clinic là lựa chọn hàng đầu cho hàng nghìn người trung niên trong và ngoài nước mong muốn phục hồi răng miệng toàn diện, an toàn và hiệu quả.