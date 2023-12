Trọng tài Khổng Tam Cường mắc sai sót nghiêm trọng, sẽ bị kỷ luật nặng

Trận đấu hấp dẫn nhất ở vòng 4 V-League 2023 - 2024 là cuộc so tài giữa SLNA và Quảng Nam vào ngày 2.12, khi 2 đội tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục với 8 bàn thắng được ghi. Tuy nhiên, trận hòa 4-4 này vẫn có "sạn", với những quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Khổng Tam Cường.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, trọng tài Khổng Tam Cường bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ điều hành trận đấu, kiểm soát trận đấu không tốt, nhận định lỗi kém, trong đó có những nhận định sai sót nghiêm trọng làm thay đổi kết quả trận đấu.

Trọng tài Khổng Tam Cường đã bỏ qua tình huống cầu thủ SLNA bị phạm lỗi trong vòng cấm Quảng Nam ở cuối hiệp 1, khi SLNA đang dẫn 2-1. Đây là pha bóng đáng ra chủ nhà SLNA phải được hưởng phạt đền, nhưng ông Cường không cắt còi.

Trọng tài Khổng Tam Cường (giữa) điều hành trận SLNA gặp Quảng Nam MINH TÚ

Có 8 bàn thắng được ghi ở trận này MINH TÚ

Quảng Nam sau đó giành bóng phản công, dẫn đến tình huống Hoàng Vũ Samson bị phạm lỗi. Đình Bắc đá phạt đền thành công, cân bằng tỷ số 2-1. Như vậy, đáng ra SLNA đã có 1 quả phạt đền với cơ hội tỷ số lên 3-1, thì đội bóng này lại bị thổi phạt đền sau đó và bị gỡ 2-2.

Với những nhận định sai lầm, trọng tài Khổng Tam Cường sẽ bị kỷ luật nặng. Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có thể sẽ treo còi trọng tài này từ 4 đến 5 trận hoặc thậm chí nặng hơn. Trọng tài Cường bị giám sát trọng tài chấm số điểm rất thấp ở trận này.

Cũng liên quan đến trận đấu nói trên, Ban tổ chức sân Vinh của CLB SLNA cũng sẽ bị nhắc nhở, khi để xảy ra tình trạng một số thành viên ban huấn luyện CLB SLNA tiến vào sân phản ứng trọng tài. Rất may là đội ngũ an ninh đã xử lý, can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn cho tổ trọng tài.

Đây là bài học để Ban tổ chức sân Vinh rút kinh nghiệm, tránh xảy ra tình trạng mất an ninh, an toàn ở những trận đấu tiếp theo.

Sau 4 vòng, SLNA mới có 3 điểm, đứng thứ 9, trong khi Quảng Nam đứng thứ 12 với 2 điểm. Vòng tới, SLNA sẽ làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội.