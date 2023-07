Trọng tài Thái Lan bắt trận quan trọng giữa CLB TP.HCM và Đà Nẵng ở V-League 2023

Lượt trận thứ 2 của giai đoạn 2 V-League 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23.7.2023. Theo đó, những trận đấu giữa các đội thuộc tốp cuối bảng của nhóm đua trụ hạng được đánh giá là rất quan trọng. Chính vì vậy, ban tổ chức giải đã mời trọng tài nước ngoài để cầm còi những màn đối đầu này.



Cụ thể, ở lượt trận thứ 2 giai đoạn 2 V-League 2023, trận đấu giữa CLB TP.HCM (chót bảng) và CLB Đà Nẵng (xếp thứ 4 nhóm 2) sẽ được điều hành bởi trọng tài người Thái Lan, Sivakorn Pu-Udom. Ông Sivakorn Pu-Udom sẽ bắt chính, với sự hỗ trợ của 2 trọng tài biên Phan Huy Hoàng và Trương Đức Chiến. Trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Mạnh Hải. Trước đó, ông Sivakorn Pu-Udom từng là trọng tài VAR trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trọng tài quốc tịch Thái Lan Sivakorn Pu-Udom AFC

Trận CLB Khánh Hòa gặp SLNA do trọng tài Nguyễn Trung Kiên bắt chính, trợ lý là Nguyễn Trung Thiện, Nguyễn Minh Tuấn và trọng tài bàn Nguyễn Thành Đệ. Trận CLB Bình Dương đối đầu HAGL do ông Vũ Nguyên Vũ bắt chính, trợ lý là Nguyễn Lâm Minh Đăng, Đàng Năng Duy và trọng tài bàn Hoàng Ngọc Hà.

4 cặp đấu ở nhóm tranh vô địch V-League 2023 cũng đã xác định các tổ trọng tài sẽ làm nhiệm vụ. Trọng tài Mai Xuân Hùng bắt chính trận CLB Bình Định gặp CLB Công an Hà Nội, trợ lý Lê Duy, Lê Trần Nghĩa và trọng tài bàn Nguyễn Ngọc Châu. Trận CLB Nam Định gặp Viettel do ông Trần Đình Thịnh cầm còi, cùng trợ lý Lê Xuân Hùng, Phạm Phú Hưng và trọng tài bàn là ông Nguyễn Đình Thái. Trận CLB Hà Tĩnh gặp CLB Hà Nội do trọng tài Trần Ngọc Nhớ bắt chính, trợ lý Nguyễn Trung Hậu, Trần Văn Trường và trọng tài bàn Ngô Duy Lân. Trận CLB Hải Phòng gặp CLB Thanh Hóa do ông Lê Vũ Linh điều hành chính, trợ lý Nguyễn Thành Trung, Phạm Hà Minh, trọng tài bàn là ông Nguyễn Viết Duẩn.