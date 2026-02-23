Sáng mùng 1 tết Canh Tý (11.1.1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trồng cây đa tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), chính thức phát động "Tết trồng cây" với mong muốn: "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân" và "việc này ít tốn kém mà lợi ích rất nhiều".

Nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người

Phát biểu chỉ đạo và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 66 năm thực hiện Tết trồng cây theo lời Bác dạy, đất nước ta đã đổi thay rõ rệt. Nhiều đồi núi trọc được phủ xanh, nhiều cánh rừng được phục hồi, làng quê, đô thị có thêm bóng mát. Tỷ lệ che phủ rừng tăng lên, bảo vệ môi trường dần trở thành việc làm quen thuộc của mỗi người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 ẢNH: TTXVN

Tết trồng cây đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, một phong trào quần chúng sâu rộng, mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Tết trồng cây đã trở thành phong tục đẹp mỗi độ xuân về ở mọi miền đất nước. Trồng thêm một cây là gửi thêm niềm tin vào tương lai.

Tổng Bí thư lưu ý biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai phức tạp, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại. Vì vậy, trồng cây vẫn phải tiếp tục với quy mô rộng hơn, nhiều hơn; trồng cây phải đi đôi với chăm cây, bảo vệ rừng. Mỗi địa phương cần chọn đúng cây, trồng đúng chỗ, quản lý chặt chẽ và bền bỉ lâu dài; phải nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư nêu rõ quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường, phát triển kinh tế phải gắn với giữ gìn môi trường, xây dựng đô thị hiện đại nhưng phải giữ gìn được lá phổi xanh cho nhân dân.

Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ mai sau

Nhấn mạnh lễ phát động càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức tại Bảo tàng Đảng Cộng sản VN - nơi lưu giữ những trang sử vẻ vang của Đảng ta, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô phải chuyển đổi mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động thực chất, tuyệt đối không tổ chức phát động phô trương, hình thức, lãng phí, với tinh thần "trồng cây nào, sống tốt cây đó". Mỗi cây xanh được trồng xuống phải được chăm sóc, bảo vệ, sinh trưởng và phát triển. Việc trồng cây phải đi đôi với quy hoạch, gắn liền với phát triển hạ tầng đô thị xanh, thông minh và hiện đại; kiên quyết chống tình trạng "đánh trống bỏ dùi", gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước và nhân dân.

Hà Nội phải là địa phương đi đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh trên đầu người, về không gian công cộng xanh, đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân. Các cấp ủy, chính quyền phải coi việc phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước là nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch xây dựng thủ đô; kiên quyết không hy sinh không gian xanh cho các dự án thương mại thiếu bền vững; phấn đấu để Hà Nội thực sự là "thành phố trong rừng, rừng trong thành phố".

Để lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Tổng Bí thư mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy coi việc trồng và chăm sóc cây xanh là hành động thiết thực học tập và làm theo Bác; là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và thế hệ mai sau; khẳng định trồng cây hôm nay là gieo mầm hạnh phúc cho tương lai, góp phần hiện thực hóa cam kết của VN với cộng đồng quốc tế về giảm phát thải ròng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư tin tưởng phong trào "Tết trồng cây" năm nay sẽ đạt được nhiều kết quả thực chất, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng xanh - sạch - đẹp, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Phong trào trồng cây xanh của Hà Nội cần nhanh chóng lan tỏa ra cả nước, để đất nước ta có màu xanh bất tận của cây, của hoa, của sự sống.