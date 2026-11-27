Trồng rau Việt nơi đất khách

Kênh truyền hình quốc gia Hàn Quốc ngày 9.9 đã đến tận vườn rau và ghi hình, đưa tin giới thiệu về rau muống, loại rau đang được trồng và thu hoạch tại vườn của gia đình cô gái Việt Nam Hoàng Thị Thùy (31 tuổi, quê Tây Ninh) và chồng người Hàn Quốc tại tỉnh Jeolla Bắc.

Trên bản tin phát sóng, Thùy vẫn xuất hiện với vẻ ngoài đậm nét Việt Nam với chiếc nón lá đội trên đầu khi đang cắt rau trong nhà kính. Thùy tự tin giao tiếp với khả năng nói tiếng Hàn lưu loát do đã có 12 năm sinh sống tại xứ sở Kim Chi.

Cô nông dân Việt với chiếc nón lá bên vườn rau ẢNH: NVCC

Chia sẻ với người viết, Thùy cho biết cô và người chồng Hàn Quốc quen nhau qua mạng, khoảng được 1 năm thì làm đám cưới. Sau đó cô sang Hàn Quốc sinh sống cùng chồng kể từ năm 2014. Sau khoảng thời gian 3 năm đầu tiên làm chăn nuôi, vợ chồng chị Thùy chuyển sang làm nông nghiệp và khởi đầu với các loại rau quen thuộc của Hàn Quốc.

“Rau Hàn Quốc trồng thì phải tốn nhiều công mà lợi nhuận thu về không được bao nhiêu. Vợ chồng mình quyết định chuyển qua trồng rau Việt Nam, tận dụng ưu thế trồng ngắn ngày cùng điều kiện thời tiết ít sâu bệnh”, chị Thùy chia sẻ.

Vườn rau muống xanh ươm của vợ chồng chị Thùy ẢNH: NVCC

Trang trại trồng rau của vợ chồng Thùy được hình thành từ mảnh đất của gia đình và thuê thêm để dựng thành mô hình nhà kính. Tại đây, các loại rau cũng được nàng dâu Việt vận dụng trồng theo mùa vụ. Có khi trồng rau muống, lúc lại trồng bí, đậu cô ve,...

“Một vụ cải ngọt được trồng trên 600 m2, nếu trúng mùa có thể thu về từ 2 triệu won đến 2,5 triệu won (trương đương khoảng 40 triệu đồng)”, chị Thùy chia sẻ về mức doanh thu.

Chị Thùy chia lịch để canh tác theo từng vụ trong năm. Mùa xuân, cô trồng đậu cô ve, đến hè thì lại trồng rau muống, và mỗi khi đến độ thu - đông về, Thùy triển khai trồng các loại rau cải.

Đưa rau Việt chinh phục thị trường quốc tế

Chị Thùy cho biết doanh thu mỗi tháng lúc nào cũng phải đạt được 20 triệu won (khoảng 333 triệu đồng), sau khi trừ các chi phí, vợ chồng chị Thùy cũng chỉ thu về lợi nhuận khoảng 10 triệu won mỗi tháng (khoảng 170 triệu đồng).

Để tối ưu hóa tệp khách hàng, trong mỗi ngày làm việc, chị Thùy cũng thường xuyên livestream (phát trực tiếp), giới thiệu đến người xem về loại rau mà mình đang bán. “Vì đối tượng khách hàng chủ yếu mình hướng đến là khách nước ngoài. Chính vì thế, đôi khi có nhiều người không biết món rau đó là gì, chế biến ra sao, nên mình livestream để hướng dẫn cụ thể hơn”, chị Thùy kể.

Nhờ duy trì livestream trên các nền tảng mạng xã hội đã giúp Thùy đưa rau từ vườn tiếp cận với nhiều khách hàng hơn. Không chỉ bán lẻ, mạng xã hội cũng góp phần kết nối sản phẩm từ vườn của cô đến với những chuỗi nhà hàng, siêu thị lớn.

Chị Thùy bên vườn rau xanh mướt của mình tại Hàn Quốc ẢNH: NVCC

Anh Kim Su Yeon, chồng của chị Thùy, cho biết: "Khi nghe vợ đề xuất ý tưởng trồng các loại rau Việt Nam, tôi cũng cảm thấy mới lạ và sẵn sàng thử sức. Ngoài ra tôi cũng mong muốn giới thiệu đến người dân Hàn những món ăn ngon được chế biến từ các loại rau Việt Nam".

"Để trồng được thành phẩm rau đẹp và đạt chuẩn theo quy định, tôi chủ động tham gia các lớp học dành cho nông dân. Tôi đi xem hàng xóm xung quanh và tích lũy, so sánh với các loại rau Hàn Quốc để đúc kết kinh nghiệm cho chính mình", anh Kim Su Yeon kể.

Vũ Trần Khánh Ly (27 tuổi), hiện đang sinh sống tại thành phố Jeonju (Hàn Quốc), khách hàng mua rau của chị Thùy, chia sẻ: "Mình đã mua rau của chị Thùy vài lần. Chất lượng rau tốt và ăn khá ngon. Mình thường mua cải thảo để làm dưa muối, dù chưa có chất lượng giống như rau ở Việt Nam vì sự khác biệt về thời tiết, tuy nhiên có nguyên liệu để làm món Việt là điều quan trọng nhất đối với người Việt xa quê. Thi thoảng thèm món ăn Việt hay cần đặt hàng rau số lượng lớn, mình luôn ưu tiên ủng hộ chị Thùy".