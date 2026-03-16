Bạn đọc phản ánh trụ đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Nguyễn Thị Định - đường số 18, P.Cát Lái (trước đây thuộc P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức), TP.HCM, án ngữ giữa lòng đường, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông.

Theo người dân trong khu vực, sau khi thực hiện mở rộng đường Nguyễn Thị Định, đơn vị chủ quản chưa dời trụ đèn vào vị trí phù hợp. Đây là giao lộ nên các phương tiện giao thông qua lại đông đúc, nhất là giờ cao điểm, vị trí trụ đèn hiện tại có thể gây nguy hiểm cho an toàn giao thông.

Trụ đèn giao thông giữa đường ẢNH: NHƯ THẢO

Đề nghị cơ quan chức năng sớm di dời trụ đèn để đảm bảo an toàn cho người đi đường.