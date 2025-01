Trưa 27 tháng chạp: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người về Tết, nhích từng chút check-in

Chị Dương Anh (ở Q.10, TP.HCM) cho biết, nhà chị cách sân bay 4 km, đường thoáng nên mất khoảng 10 phút ra sân bay. Do đã làm thủ tục check - in online từ trước nên chị đi thẳng ra cổng kiểm tra an ninh, 15 phút sau có mặt tại khu vực cửa lên máy bay. "Dòng người xếp hàng đông do mọi người làm thủ tục check - in trực tiếp. May mắn tôi có thể check - in online nên không mất nhiều thời gian. Chuyến bay về Vinh của tôi sẽ cất cánh vào lúc 14 giờ 40 nếu không có bất kỳ sự thay đổi nào"