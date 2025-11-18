Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trúc Anh 'Mắt biếc' trải lòng sau biến cố, mong tái hợp Trần Nghĩa trên màn ảnh
Video Giải trí

Trúc Anh 'Mắt biếc' trải lòng sau biến cố, mong tái hợp Trần Nghĩa trên màn ảnh

Hải Duy
Hải Duy
18/11/2025 16:47 GMT+7

Sau thời gian dài vắng bóng, diễn viên Trúc Anh – nàng 'Hà Lan' trong phim 'Mắt biếc' đã có những chia sẻ về quãng thời gian khó khăn vừa qua, cũng như mong muốn được tái xuất màn ảnh cùng bạn diễn Trần Nghĩa, người từng cùng cô tạo nên cặp đôi được khán giả yêu mến.

Sinh năm 1998, Trúc Anh vào nghề với phim Ngốc ơi tuổi 17 và một số dự án web drama dành cho giới trẻ như Ê nhỏ lớp trưởng , Nhà nàng ở cạnh nhà tôi… và cũng góp mặt trong bộ phim truyền hình Đánh cắp số phận do Chu Thiện đạo diễn. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên 9X đến vào năm 2019, khi cô đảm nhận vai Hà Lan trong bộ phim điện ảnh Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ, chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Trúc Anh 'Mắt biếc' trải lòng sau biến cố, mong tái hợp Trần Nghĩa trên màn ảnh - Ảnh 1.

Trúc Anh trong buổi trò chuyện cùng Thanh Niên

Ảnh: HẢI DUY

Với gương mặt trong sáng, đôi mắt buồn và lối diễn xuất tự nhiên, Trúc Anh nhanh chóng được khán giả gọi bằng cái tên thân mật "nàng thơ Mắt biếc". Bộ phim không chỉ thành công về mặt doanh thu mà còn giúp cô trở thành một trong những gương mặt nữ diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh Việt. Sau Mắt biếc, Trúc Anh tiếp tục góp mặt trong một số dự án như Thiên thần hộ mệnh.

Từ hình ảnh "nàng thơ điện ảnh" được săn đón, cô gái trẻ từng phải đối diện với biến cố sức khỏe và tinh thần, khiến sự nghiệp bị gián đoạn. Giờ đây, khi mọi thứ dần ổn định, Trúc Anh bình thản nhìn lại những ngày tháng đã qua, xem đó như khoảng lặng quý giá để hồi phục và trưởng thành hơn trong hành trình làm nghề cũng như trong cuộc sống.

Trúc Anh mong tái hợp cùng bạn diễn cũ

Trúc Anh 'Mắt biếc' trải lòng sau biến cố, mong tái hợp Trần Nghĩa trên màn ảnh

Cô cho biết phần lớn những điều tiêu cực đến với mình không phải từ đời thực mà từ mạng xã hội. "Những điều tiêu cực thường bắt nguồn từ mạng xã hội, còn những gì tích cực lại đến từ cách mình sống. Tôi không dám nói mình là người mạnh mẽ, vì ngoài kia còn nhiều người kiên cường hơn tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng mình mạnh mẽ trong một vài chuyện thôi. Là người của công chúng, tôi hiểu rằng mọi việc mình làm hay mọi điều xảy ra xung quanh đều sẽ nhận về những luồng ý kiến trái chiều. Ngay cả khi tôi công bố hình ảnh tăng cân, tôi cũng tự nhủ chưa chắc mọi người sẽ ủng hộ. Nhưng tôi chọn cách thích nghi, vì đó là một phần của cuộc sống và nghề nghiệp mà tôi đã chọn".

"Hà Lan" bày tỏ mong muốn nếu có cơ hội tái hợp cùng bạn diễn cũ, cô hy vọng đó sẽ là một dự án tình cảm, lãng mạn: "Không hiểu sao, mỗi khi đóng phim tình cảm cùng anh Nghĩa, tôi luôn thấy rất hợp và dễ nhập vai. Sẵn đây, tôi cũng muốn hỏi khán giả và cộng đồng mạng: Mọi người có muốn thấy tôi và anh Nghĩa đóng phim tình cảm lần nữa không?".

