Trục không gian sông Hồng: Người dân đề nghị giải pháp thay thế

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP.Hà Nội về việc thông qua quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Một phần Hà Nội và sông Hồng nhìn từ trên cao ẢNH: KHẮC HIẾU

Đề xuất tái thiết đô thị toàn diện và chọn lọc

Nội dung tờ trình và phụ lục thể hiện, đến năm 2035, thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đến năm 2045, hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển. Đến năm 2065 và sau năm 2065, trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới...

Trình bày về các định hướng mới, vượt trội, đột phá trong quy hoạch tổng thể lần này, UBND TP.Hà Nội cho biết sẽ thay đổi mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, chuyển từ quy hoạch hàn lâm sang quy hoạch hành động.

Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phát, như: phát triển liên kết vùng; lấy đường sắt đô thị làm chủ đạo, phát triển đô thị dựa trên mô hình TOD; đột phá về thiết chế tại các cực tăng trưởng, kéo giãn dân cư nội đô; đột phá về mô hình kiến tạo đô thị thông minh - xanh - bền vững…

Đặc biệt, UBND TP.Hà Nội đề xuất tái thiết đô thị toàn diện và chọn lọc. Theo đó sẽ chuyển từ tư duy cải tạo nhỏ lẻ sang tái thiết mang tính đồng bộ, toàn diện; nghiên cứu cải tạo, tái thiết đô thị (cải tạo tích cực, tái thiết thích ứng) khu vực trung tâm gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và hai bên sông.

Đồng thời cải tạo, tái thiết, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu vực phố cổ (36 phố phường), phố cũ (phố Pháp), khu cũ, các khu dân cư xuống cấp, chung cư cũ; cải tạo, tái thiết khu vực hồ Tây và vùng phụ cận, khu vực di tích, di sản; mở rộng cải tạo, tái thiết, tái cấu trúc các khu vực Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3 và lan tỏa ra các khu vực đô thị và nông thôn…

Coi sông Hồng là biểu tượng phát triển của thủ đô, với trục không gian xanh, trục cảnh quan sinh thái, văn hóa và kinh tế trung tâm…

Phản đối "giải tỏa trắng" ở trục sông Hồng

Nội dung tờ trình cũng đề xuất cấu trúc không gian định hình 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực; các trục động lực (gồm các vành đai liên vùng và cao tốc hướng tâm) đóng vai trò là "xương sống", kết nối trực tiếp các cực tăng trưởng với đô thị trung tâm và liên kết ra Vùng thủ đô, hình thành hệ sinh thái không gian kinh tế đô thị…

Về kết quả lấy ý kiến đối với quy hoạch, nội dung tờ trình thể hiện đến hết ngày 24.3, đã nhận được ý kiến của nhiều bộ ngành, tỉnh thành, chuyên gia và 8.303 phiếu ý kiến của cộng đồng dân cư.

Trong đó, về định hướng phát triển không gian trục sông Hồng, UBND TP.Hà Nội cho biết cộng đồng dân cư phản đối "giải tỏa trắng".

Theo đó, đại đa số ý kiến phản đối "phương án 2" của dự án đại lộ sông Hồng (giải tỏa 2.100 ha, di dời hàng trăm nghìn dân). Người dân cho rằng việc phá bỏ khu dân cư hiện hữu để xây tổ hợp thương mại, chung cư là tước đoạt môi trường sống và sinh kế.

Về đề xuất giải pháp thay thế, người dân ủng hộ "phương án 1", tức là xây dựng đường bám sát mép sông, kết hợp cải tạo, chỉnh trang tại chỗ các khu dân cư hiện hữu để vừa có cảnh quan đẹp, vừa an dân.

"Các khu vực lên tiếng mạnh mẽ nhất bao gồm phường Hồng Hà, Tứ Liên, Nhật Tân, Bồ Đề (Phú Viên), Hải Bối, Bắc Cầu, Đông Cao. Người dân khẳng định nhà cửa của họ được xây dựng hợp pháp, kiên cố, việc dồn họ vào các khu tái định cư hoặc chung cư chật hẹp là không thể chấp nhận", tờ trình nêu rõ.

Dự kiến, ngày 28.3, tại kỳ họp thứ 1, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với tờ trình về việc thông qua quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm của UBND TP.Hà Nội.