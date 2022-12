Trúc Nhân lần đầu hát chung Hieuthuhai, ‘chốt sổ’ năm 2022 với MV ‘Tết nhớ tới già’

Tối 28.12, Trúc Nhân tiếp tục tái xuất đường đua âm nhạc với MV Tết nhớ tới già kết hợp cùng rapper Hieuthuhai. Đặc biệt, đây cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu lần “bắt tay” đầu tiên của hai cái tên đình đám trong làng nhạc Việt thời gian qua. Gắn liền với những sản phẩm âm nhạc đậm hơi thở trào phúng, người hâm mộ không khỏi tò mò lẫn hào hứng khi Trúc Nhân kết hợp cùng Hieuthuhai - một màu sắc âm nhạc khác biệt, sôi nổi và có phần đậm “chất chơi”.

Được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Bùi Công Nam và phần rap được sáng tác bởi Hieuthuhai, Tết nhớ tới già tiếp tục “ghi tên” vào danh sách những bài hát có giai điệu bắt tai và thông điệp hiện đại, trẻ trung đậm chất Gen Z, đó là hãy cùng nhau tạo nên một cái tết “nhớ đến già” bằng loạt ý tưởng, hành động chưa từng thực hiện cùng gia đình, bạn bè và người thân thương.

Những câu hát như: “Nguyên năm tăng ca, thêm bao đêm khuya căng, mong sao cho nó hết ngày. Để hôm nay tăng ga ta chơi hết cái tết này”; “Bao năm tết đã ở nhà. Năm nay mình đi thả ga” được giới trẻ không ngừng “thả tim” khi mang đến tinh thần mới mẻ, chạm đúng tinh thần gen Z mê khám phá cùng nguồn năng lượng đầy tích cực.

MV Tết nhớ tới già mở ra với bối cảnh năm 2060, khi Trúc Nhân và Hieuthuhai đều đã “có tuổi”, đang kể lại cho con cháu một cái tết “huyền thoại” - tết năm 2023. Năm 2023, thay vì đi thẳng đường về nhà đón tết, Trúc Nhân - Hieuthuhai đã lựa chọn đi đường vòng để có thể tận hưởng “thả ga” không khí tết ở các vùng đất khác nhau với nhiều kỷ niệm “nhớ tới già”. Dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ của năm mới, nam ca sĩ đóng vai “ông tơ” nối duyên cho Hieuthuhai và cô gái miền Tây xinh đẹp, và còn lì xì mừng tuổi mới bố mẹ như lời khẳng định anh đã trưởng thành.





Bên cạnh đó, hình ảnh những cây cọ vẽ - đại diện cho sự nghiệp ổn định, và chiếc micro - đam mê cả đời gắn liền với hành trình sự nghiệp của Trúc Nhân cũng được cài cắm tinh tế. Đứng trước sự lựa chọn ấy, Trúc Nhân - và cũng là những người trẻ thời hiện đại - đã lựa chọn theo đuổi đam mê. Chiếc micro đã xuất hiện trong bối cảnh năm 2060, khi nam ca sĩ đang cầm nó để hát về cái tết "huyền thoại năm 2023" cùng Hieuthuhai, càng giúp thông điệp của MV Tết nhớ tới già thêm phần ý nghĩa.

Trên nền giai điệu sôi động của ca khúc, Trúc Nhân khoe trọn chất giọng nội lực, cảm xúc và biến hóa linh hoạt. Trong khi đó, giai điệu rap lôi cuốn, đầy năng lượng của Hieuthuhai giúp ca khúc Tết nhớ tới già thêm phần ấn tượng và dễ dàng chạm đến người nghe. Bên cạnh đó, hình ảnh hai "trai đẹp" ở năm 2023 và cả năm 2060 cũng là một điểm sáng giúp MV Tết nhớ tới già được nhiều khán giả tìm nghe.

Năm 2022 đánh dấu màn tái xuất thành công của Trúc Nhân và Hieuthuhai trong âm nhạc. Giọng ca The Voice gây ấn tượng bởi màn “comeback” sau 2 năm “vắng bóng”, với vị trí #1 Trending YouTube cho MV Có không giữ mất đừng tìm trong nhiều tuần. Nam ca sĩ cũng “phủ sóng” mạng xã hội thời gian dài khi thể hiện lại ca khúc Đôi bờ đầy da diết và cảm xúc trong live session Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân mùa 2. Trúc Nhân hiện liên tục xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng, đề cử giải thưởng âm nhạc uy tín: Đề cử Nam ca sĩ của năm - Bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh 2022, Top 10 MV âm nhạc Việt Nam năm 2022 của YouTube (với MV Có không giữ mất đừng tìm), Top 10 ca sĩ nổi bật trong năm của Zing MP3- Best of 2022...

Trong khi đó, Hieuthuhai đang dần khẳng định được màu sắc âm nhạc độc đáo lẫn tinh thần gen Z nhiệt huyết, sôi nổi và không ngại “thay máu” bản thân. Không những liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc “gây bão” mạng xã hội như Vệ tinh (ft.Hoàng Tôn), Ngủ một mình (ft.Negav), rapper sinh năm 1999 còn nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả bởi hình ảnh “em út” nghịch ngợm, hài hước và cực điển trai trong chương trình truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm. Hieuthuhai còn “lấn sân” phim ảnh khi tham gia web-drama Chủ tịch giao hàng của Trường Giang đang đứng đầu Top Trending YouTube.