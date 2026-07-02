Trực thăng Mỹ chở 4 quân nhân 'hạ cánh khẩn cấp' ở biển Ả Rập

Vụ trực thăng hạ cánh khẩn cấp nói trên xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 1.7 (giờ địa phương), theo Đài CBS. Chiếc trực thăng này thuộc biên chế cho tàu sân bay Mỹ USS George H.W. Bush.

Một chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk của Mỹ Ảnh: AFP

"Ba trong số bốn thành viên phi hành đoàn của trực thăng đã được cứu sống và đang trong tình trạng ổn định trên tàu George H.W. Bush. Các phương tiện của Hải quân Mỹ trong khu vực đang tìm kiếm thành viên phi hành đoàn còn lại đang mất tích", Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm Mỹ cho hay.

Hải quân Mỹ khẳng định "không có dấu hiệu" cho thấy trực thăng bị bắn hạ bởi hỏa lực thù địch.

Tàu USS George H.W. Bush đã ở Trung Đông từ cuối tháng 4 và đây là một trong hai tàu sân bay còn lại trong khu vực. Dù đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz, Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể tại đó.

Tính đến giữa tháng 5, lần cập nhật gần nhất được trình bày trước Quốc hội, Mỹ đã mất 42 máy bay cánh cố định hoặc trực thăng trong Chiến dịch Epic Fury chống Iran, bắt đầu vào ngày 28.2.

Mỹ phải chi bao nhiêu tiền cho cuộc chiến Iran?

Con số đó chưa bao gồm chiếc trực thăng Apache của Mỹ bị máy bay không người lái của Iran bắn hạ hồi đầu tháng 6. Hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng đó đã được cứu sống. Vụ việc đã khiến Mỹ tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" chống lại Iran, theo CBS.

Để đối phó với việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, quân đội Mỹ đã triển khai trực thăng Apache, máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper cùng các chiến đấu cơ F/A-18 và F-35. Cho đến nay, phía Iran đã bắn hạ khoảng 30 chiếc MQ-9 Reaper. Ngoài ra, một số chiến đấu cơ khác của Mỹ cũng bị rơi do hỏa lực đối phương hoặc do đồng minh bắn nhầm kể từ khi xung đột bùng nổ.