Trực thăng quân sự Mỹ rơi ở biên giới Mexico, 3 người thiệt mạng

Xác chiếc trực thăng rơi ở Texas CHỤP TỪ NBC 23

Trực thăng UH-72 Lakota đã gặp nạn gần thành phố Rio Grande (bang Texas) vào khoảng 14 giờ 50 hôm 8.3 theo giờ địa phương. Tổng cộng 4 người có mặt trên máy bay, 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Reuters dẫn lời thiếu tá Ryan Wierzbicki, phát ngôn viên lực lượng đặc nhiệm chung phương bắc, cho biết trực thăng khi ấy đang thực hiện sứ mệnh "theo dõi và phát hiện" nhằm phát hiện những chuyển động bất thường nếu có ở biên giới Mỹ-Mexico.

Nguyên nhân trực thăng rơi đang được điều tra. Thiếu tá Wierzbicki cho hay vẫn chưa có thông tin về điều kiện thời tiết vào thời điểm trực thăng lao xuống đất.

Cơ quan An ninh Công cộng Texas xác nhận chiếc trực thăng trên không liên quan đến "Chiến dịch Ngôi sao Đơn độc", chỉ nỗ lực bảo vệ an ninh biên giới do Thống đốc Texas Greg Abbott ra lệnh triển khai từ năm 2021.

Đây là vụ rơi trực thăng mới nhất kể từ khi Trung tướng Jon Jensen, chỉ huy Lục quân thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ, ra lệnh ngừng bay toàn bộ trực thăng của các đơn vị nhằm rà soát vấn đề chính sách và quy trình liên quan đến an toàn bay, theo báo The Hill hôm 27.2.

Mệnh lệnh trên được ban hành sau khi một trực thăng Apache của Vệ binh Quốc gia Mississippi rơi hôm 23.2, khiến cả 2 phi công đều thiệt mạng. Ngày 12.2, một trực thăng Apache của Vệ binh Quốc gia Utah cũng rơi, may mắn 2 phi công sống sót.