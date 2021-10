Kết quả vòng loại World Cup, Trung Quốc 0-0 Việt Nam: Công Phượng ngồi dự bị, vẫn có tên Phan Văn Đức

Có thể thấy đội hình ra sân của tuyển Việt Nam không có sự thay đổi nào đáng chú ý so với 2 lượt trận gặp Ả Rập Xê Út và Úc. Ở vị trí thủ môn, do Văn Lâm bị chấn thương nên Tấn Trường trở lại đội hình chính, còn ở vị trí hậu vệ phải, do Trọng Hoàng không thể sang UAE nên Văn Thanh thế chỗ.