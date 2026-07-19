Trực tiếp chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha - Argentina: Yamal đọ tài Messi

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Tây Ban Nha là đội bóng có hành trình suôn sẻ và ấn tượng nhất ở World Cup lần này. Ở 7 trận đã qua, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 1 lần và ghi tổng cộng 13 bàn. Ở 4 trận của vòng loại trực tiếp cân não, đội bóng này giải quyết đối thủ chỉ trong thời gian thi đấu chính thức, trong đó xuất sắc hơn cả là chiến thắng 2-0 trước ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch là đội tuyển Pháp. Phải liệt kê chi tiết như thế để thấy dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, đội bóng có tên gọi quen thuộc La Roja đã chơi tuyệt hay".

Sức trẻ sẽ được Yamal phát huy trong trận chung kết với Argentina ẢNH: REUTERS

Ông Xương cho biết thêm, tiki-taka đặc trưng của đội tuyển Tây Ban Nha đã được phát triển lên cấp độ cao hơn. Bên cạnh kiểm soát bóng thông thường thông qua các đường ban bật ngắn ở khu vực giữa sân, đội tuyển Tây Ban Nha gia tăng các đường chuyền tấn công, phát triển bóng ở biên và khai thác tốt quãng trống phía sau hàng phòng ngự đối thủ. Bên cạnh mũi khoan nguy hiểm đến từ tài năng 19 tuổi Yamal, đội tuyển Tây Ban Nha còn có sự sắc bén của Rodri, Dani Olmo, Oyarzabal và duyên ghi bàn của tiền đạo Merino. "Nếu giữ vững lối chơi và các vị trí được phát huy, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn với nhà đương kim vô địch Argentina", ông Đoàn Minh Xương nói.

Chuyện lạ World Cup: Bệnh viện Argentina đông bệnh nhân mỗi khi Messi thi đấu

Trong khi đó hành trình đi đến trận chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Argentina được chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng khá ly kỳ. "Ở vòng 16 đội, Argentina bị Ai Cập dẫn trước 2-0 đến tận phút 79, cánh cửa đi tiếp xem như khép lại. Thế mà Messi cùng đồng đội vẫn lội ngược dòng thắng 3-2 đầy ngoạn mục. Ở bán kết, đội bóng Nam Mỹ tiếp tục bị đội tuyển Anh dẫn 1-0 đến phút 85 nhưng vẫn vùng lên đánh bại đối thủ. Theo thống kê, có đến 12 trong 19 bàn thắng của Argentina ghi được ở World Cup là từ sau phút 75. Để lý giải điều này, theo tôi chỉ có thể là vì họ sở hữu siêu sao Messi cùng lối chơi đầy bản lĩnh. Hiếm đội bóng nào tại World Cup làm được điều này", ông Xương nhận định.

Kinh nghiệm cùng bản lĩnh của Messi rất hữu ích cho Argentina ở chung kết với Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng và cũng thống lĩnh về chỉ số kiến tạo (4 lần), Messi như hồi sinh ở tuổi 39. So với World Cup 4 năm trước, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Messi tăng gấp đôi, từ 0,26 bàn/90 phút năm 2022 lên 0,52 bàn/phút tại World Cup 2026 tính đến lúc này. "Messi là thiên tài bóng đá. Anh đã tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu với những gì thể hiện ở World Cup lần này. Chắc không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người hâm mộ háo hức chờ xem Messi sẽ thể hiện ra sao trước Tây Ban Nha ở chung kết", ông Đoàn Minh Xương cho hay.

Bên cạnh Messi, đội tuyển Argentina còn có những nhân tố đáng xem như Enzo, Mac Allister hay siêu dự bị Lautaro Martinez. "Chắc chắn BHL đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina đã nghiên cứu rất kỹ về con người và lối chơi của nhau để có đấu pháp phù hợp cho từng thời điểm của trận chung kết. Tôi nghiêng về khả năng Messi cùng các đồng đội sẽ đứng vững trước Tây Ban Nha để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch World Cup, tuy nhiên trận đấu sẽ gay cấn, nhiều khả năng phải kéo sang hiệp phụ, không ngoại trừ đá luân lưu", ông Đoàn Minh Xương cho biết.