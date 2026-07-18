Trực tiếp đội tuyển Việt Nam - Myanmar: Hoàn thiện đội hình cho ASEAN Cup 2026

Để phục vụ công tác chuyên môn trước ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam và Myanmar được phép thực hiện tối đa 6 quyền thay người trong thời gian thi đấu. Đây là điều kiện thuận lợi để đội tuyển Việt Nam thử nghiệm đội hình và đánh giá năng lực của nhiều cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu giao hữu với Myanmar lúc 19 giờ hôm nay trên sân Thái Nguyên ẢNH: MINH TÚ

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chuyến tập huấn thành công tại Hàn Quốc. Thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng cả 3 trận giao hữu, ghi 8 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Quan trọng hơn, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có cơ hội kiểm tra nhiều phương án chiến thuật và nhân sự.

Bộ khung với Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son tiếp tục được xem là nền tảng trong lối chơi của đội tuyển. Quang Hải đảm nhận vai trò kết nối giữa các tuyến, Hoàng Đức điều tiết nhịp độ, còn Xuân Son luôn là mũi nhọn nguy hiểm trong vòng cấm. Hai biên với Văn Hậu và Tiến Anh cũng hứa hẹn mang đến nhiều phương án tấn công. Chưa kể, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có sự phục vụ của những cầu thủ tài năng như Hoàng Hên, Tài Lộc ở trận cầu với Myanmar.

Đội tuyển Myanmar tận dụng cơ hội thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam để rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước ASEAN Cup ẢNH: MINH TÚ

Myanmar bước vào trận đấu với nhiều kỳ vọng sau khi bổ nhiệm HLV Jorn Andersen. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đức mới chỉ có ít ngày làm việc nên rất khó tạo ra sự thay đổi đáng kể về lối chơi. Đội khách vẫn sở hữu những gương mặt đáng chú ý như Maung Maung Lwin, Lwin Moe Aung hay Than Paing, nhưng xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Myanmar vẫn bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với Việt Nam.

Chính HLV Jorn Andersen cũng thừa nhận khoảng cách giữa hai đội vẫn rất lớn. Ông xem đây là bài kiểm tra chất lượng cho các học trò và cho rằng việc để thua Việt Nam cũng không phải điều bất ngờ. Lịch sử đối đầu càng củng cố niềm tin cho đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng tới 4 và hòa 1. Ở lần chạm trán gần nhất tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam thắng áp đảo Myanmar với tỷ số 5-0.