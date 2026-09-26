Trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vs Philippines: Đình Bắc, Xuân Son hứa hẹn tỏa sáng

Nằm chung bảng đấu với những đối thủ đáng gờm như Thái Lan và Pakistan, Philippines nhưng mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là chiếm đỉnh bảng để giành vé góp mặt ở chung kết. Việc giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân không chỉ tạo đà tâm lý thuận lợi mà còn là lời khẳng định cho vị thế của đội tuyển Việt Nam - nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Đình Bắc (phải) cùng đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng những nhân tố từng là trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên HLV Kim Sang-sik vẫn còn trong tay nhiều trụ cột và nhũng sự bổ sung chất lượng. Sự xuất hiện của 8 cầu thủ Việt kiều và nhập tịch, trong đó có những gương mặt mới như trung vệ Adou Minh, tiền vệ Ngô Đăng Khoa, tiền đạo Williams Minh Hoàng... hứa hẹn mang đến làn gió mới.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với Philippines lúc 19 giờ 30 hôm nay tại Bandung (Indonesia) ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó đội tuyển Philippines bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với thay đổi đáng kể dưới sự dẫn dắt của HLV Carles Cuadrat. Việc cải tổ lực lượng bằng việc triệu tập nhiều gương mặt đang chơi bóng tại châu Âu, Mỹ và các giải đấu hàng đầu châu Á như Bjorn Martin Kristensen (KFUM Oslo, Na Uy), Andre Leipold (SC Verl, Đức) hay thủ thành Kevin Ray Mendoza (Chonburi FC, Thái Lan) hứa hẹn tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển Philippines.

Xét đối đầu, đội tuyển Việt Nam duy trì chuỗi 5 trận bất bại trước Philippines, bao gồm 4 chiến thắng. Sự nhỉnh hơn về con người lẫn lối chơi hứa hẹn giúp Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội tự tin giành trọn 3 điểm trước Philippines.