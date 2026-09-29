Trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan: Không có chỗ cho sai lầm

Điểm đáng chú ý là cả 2 đội đều mang đến bảng đấu này những đội hình tương đối khác biệt so với ASEAN Cup 2026 diễn ra trước đó. Thái Lan trở nên mạnh mẽ hơn hẳn với sự trở lại của những ngôi sao hàng đầu như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat hay Supachai Jaided, những cái tên hứa hẹn tạo nên sự khác biệt lớn ở cả khả năng cầm nhịp lẫn dứt điểm.

Đình Bắc sẽ tiếp tục tỏa sáng? ẢNH: NGỌC LINH

Đội tuyển Việt Nam cũng không hề kém cạnh khi làm mới đội hình với dàn cầu thủ trẻ giàu khát khao như Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa hay Minh Khoa. Đây đều là những nhân tố đã kịp để lại ít nhiều dấu ấn ngay từ lượt trận đầu tiên, hứa hẹn tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt này. Đặc biệt, Williams Minh Hoàng nhận kỳ vọng lớn trong bối cảnh Xuân Son đã phải chia tay sớm với giải đấu vì chấn thương.

Đội tuyển Thái Lan đã đánh bại Pakistan 4-0 ẢNH: NGỌC LINH

Sức nóng của trận đấu còn đến từ chính thể thức thi đấu khắc nghiệt của FIFA ASEAN Cup 2026: không có vòng bán kết, đội nhất bảng sẽ trực tiếp giành vé vào chung kết. Điều đó đồng nghĩa cả đội tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan đều không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào, buộc cả 2 phải thi đấu hết sức cẩn trọng ngay từ những phút đầu tiên. Về phía Thái Lan, đội bóng này sẽ rất khao khát "phục thù" khi đã để thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026 vừa rồi.

Với những gì đang diễn ra, người hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi một trận cầu đỉnh cao, kịch tính đến phút chót.