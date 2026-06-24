Trực tiếp lượt cuối bảng A, World Cup 2026: Quyền tự quyết trong tay Hàn Quốc

Người hâm mộ Hàn Quốc mong chờ Son Heung-min tỏa sáng

Trước lượt trận cuối tại bảng A, đội chủ nhà Mexico đạt 6 điểm, chắc chắn đoạt vé vào vòng trong với vị trí nhất bảng. Đội tuyển Hàn Quốc (3 điểm), CH Czech (1 điểm) và Nam Phi (1 điểm) tranh ngôi nhì bảng. Đội tuyển CH Czech sẽ gặp Mexico ở lượt trận cuối còn cặp đấu còn lại là cuộc chạm trán giữa Hàn Quốc với Nam Phi.

Son Heung-min cùng đội tuyển Hàn Quốc nắm quyền tự quyết tấm vé đi tiếp ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đội tuyển CH Czech dễ đá hơn bởi Mexico sẽ giữ chân cho vòng trong, nhiều khả năng tung đội ra sân đội hình phụ. Nếu đánh bại được Mexico, đội tuyển CH Czech đạt 4 điểm, có cơ hội đi vào vòng trong bằng vị trí nhì bảng hoặc 1 trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt. Vấn đề của đội CH Czech là lực lượng không mạnh, thiếu nhân tố có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, nhất là giải quyết khâu ghi bàn.

Ở trận còn lại, đội tuyển Hàn Quốc chỉ cần hòa Nam Phi là an tâm với tấm vé đi tiếp. Quyền tự quyết trong tay bởi Son Heung-min cùng các đồng đội chạm trán đối thủ bị đánh giá yếu nhất ở bảng A là đội tuyển Nam Phi. Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết với dàn cầu thủ đồng đều hơn ở các tuyến so với Nam Phi, đội tuyển Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng. Trái lại nếu để thua Nam Phi, cánh cửa đi tiếp của đội bóng xứ kim chi rất hẹp.

Patrik Schick là chân sút được kỳ vọng của đội tuyển CH Czech trong trận đấu phải thắng chủ nhà Mexico ẢNH: REUTERS

Với đội tuyển Nam Phi, họ chỉ còn con đường phải giành chiến thắng trước Hàn Quốc mới có cơ hội đi tiếp. "Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, thậm chí khó khả thi bởi đội tuyển Nam Phi chưa để lại dấu ấn đáng kể nào sau 2 trận vừa qua. Chưa kể việc phải dồn đội hình lên chơi tấn công càng dễ khiến đội tuyển Nam Phi trả giá với các đường tấn công tốc độ của đội tuyển Hàn Quốc được phát động bởi Lee Kang-in", chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết.