Trực tiếp lượt cuối bảng C, World Cup 2026: Ma Rốc tranh ngôi đầu với Brazil

Dễ bùng nổ bàn thắng

Cục diện bảng C trước vòng đấu cuối với lợi thế rõ ràng cho đội tuyển Brazil và Ma Rốc. Đội tuyển Brazil có cùng 4 điểm so với Ma Rốc nhưng xếp nhất bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (3 so với 1). Đội tuyển Scotland xếp hạng ba với 3 điểm còn đội tuyển Haiti xếp cuối (0 điểm).

Vinicius Junior là chân sút hàng đầu của đội tuyển Brazil tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ở trận đấu cuối, đội tuyển Brazil gặp Scotland (trực tiếp trên VTV2), chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp với vị trí nhất hoặc nhì bảng. Trong trường hợp để thua Scotland, các vũ công samba vẫn nhiều cơ hội vào vòng loại trực tiếp với suất dành cho 8 đội xếp hạng ba có thành tích tốt. Tương tự, đội tuyển Ma Rốc cũng chắc chắn đi tiếp nếu không thua Haiti (trực tiếp trên VTV3). Nếu thua, đại diện Bắc Phi cũng còn cơ hội đi "cửa phụ" với suất 8 đội hạng ba có thành tích tốt. Với Scotland, họ cần ít nhất 1 điểm để gia tăng hy vọng vào vòng trong. Trong khi đó, đội tuyển Haiti đã hết cơ hội đi tiếp.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận xét: "Xét thực lực lẫn điểm số đang có, đội tuyển Brazil và Ma Rốc xem như chắc suất vào vòng 32 đội. Mục tiêu rõ ràng nhất của 2 đội bóng này là cạnh tranh ngôi đầu bảng C với toan tính đường dài cho tham vọng tiến sâu. Đội tuyển Brazil nhỉnh hơn Ma Rốc 2 bàn ở chỉ số bàn thắng bại nhưng gặp đối thủ khó chơi và đang còn mục tiêu phấn đấu là Scotland. Trong khi đó, đội tuyển Ma Rốc gặp Haiti đã hết tham vọng lại chênh lệch trình độ nên sẽ cố gắng ghi nhiều bàn thắng. Vì thế lượt trận cuối bảng C hứa hẹn hấp dẫn".

Thử thách với vũ công samba

Saibari (áo trắng) cùng đội tuyển Ma Rốc chạy đua bàn thắng nhằm cạnh tranh ngôi đầu bảng với Brazil ẢNH: REUTERS

Ông Đoàn Minh Xương nhận định: "Với giới chuyên môn lẫn người hâm mộ yêu mến đội tuyển Brazil, đội bóng này chưa thi đấu như kỳ vọng. Lối chơi của vũ công samba ở 2 trận vừa qua phụ thuộc nhiều vào cá nhân Vinicius Junior. So với thế hệ trước, hàng tiền vệ đội tuyển Brazil hiện nay chơi thiếu sáng tạo, chưa đột biến. Hai hậu vệ biên của cũng chưa công thủ toàn diện như các đàn anh. Nếu không cải thiện về phong độ và lối chơi, đội tuyển Brazil vốn được kỳ vọng lớn nhưng khó tiến sâu tại World Cup lần này".

Đội tuyển Brazil không dễ chơi trước Scotland bởi đối thủ sẽ chủ động phòng ngự số đông, hướng đến mục tiêu tìm kiếm 1 điểm. "Đội tuyển Scotland sẽ chơi "tử thủ", chỉ khi nào bị thủng lưới họ mới buộc tấn công tìm bàn gỡ. Xây dựng hệ thống phòng thủ chặt chẽ, kỷ luật là sở trường của Scotland, vì thế đội tuyển Brazil sẽ gặp thách thức không nhỏ trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn đối phương", ông Đoàn Minh Xương nói.

Ở trận còn lại, chuyên gia Đoàn Minh Xương đặc biệt ấn tượng với đội tuyển Ma Rốc. Theo ông, đội tuyển Ma Rốc cho thấy sự chuẩn bị tốt về con người lẫn lối chơi, xứng đáng là đại diện ưu tú nhất của bóng đá châu Phi tại World Cup 2026. Nếu phát huy được sức mạnh, Saibari cùng các đồng đội hoàn toàn có thể giành chiến thắng đậm trước đội tuyển Haiti. Saibari, với khả năng chớp thời cơ nhạy bén, là người đã ghi bàn ở 2 trận liên tiếp vào lưới đội tuyển Brazil và Scotland. Với phong độ cao, tiền đạo 25 tuổi chơi bóng tại Hà Lan được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng, cùng đội tuyển Ma Rốc bay cao tại đấu trường World Cup lần này.



