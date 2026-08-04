Trực tiếp Philippines - Thái Lan, ASEAN Cup 2026: 'Voi chiến' vượt trội đẳng cấp

*Nhận định trước trận Philippines vs Thái Lan

Đội tuyển Thái Lan bước vào lượt trận thứ tư bảng B giải ASEAN Cup 2026 với sự tự tin cùng thế thượng phong rõ rệt. Thắng lợi nhẹ nhàng với cách biệt 2 bàn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia ở lượt trận trước đã minh chứng cho bản lĩnh vượt trội của tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson.

Đội bóng xứ chùa vàng không cần phung phí quá nhiều sức lực nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn cục diện nhờ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu và sự thực dụng. Ngự trị trên đỉnh bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận toàn thắng, "voi chiến" đang nắm quyền tự quyết. Một chiến thắng ngay trên sân khách trước Philippines sẽ giúp Thái Lan chính thức cán đích sớm và rộng đường tính toán cho vòng bán kết.

Đội tuyển Thái Lan (trái) đang thể hiện sự vượt trội ở bảng B ẢNH: AFF

Ở bên kia chiến tuyến, Philippines lại đang rơi vào thế chân tường sau khởi đầu đầy trồi sụt. Trận thua đậm 1-4 ngay trên sân nhà trước Myanmar ở ngày ra quân đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng tiến xa của Philippines. Dù vừa vớt vát lại chút niềm tin bằng chiến thắng 4-1 trước Lào, nhưng kết quả đó chưa thể che lấp những hạn chế về mặt chuyên môn của The Azkals (biệt danh của đội tuyển Philippines).

Đội tuyển Philippines hữu dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo nhưng chất lượng cũng như tính kết dính trong lối chơi lại khá thấp. Hàng phòng ngự rời rạc cùng tâm lý chiến đấu thiếu ổn định khiến Philippines rất dễ bị khuất phục trước các đối thủ tổ chức áp sát và tấn công bài bản. Thách thức càng lớn hơn khi Philippines buộc phải thắng Thái Lan để nuôi hy vọng đi tiếp.

Trong 5 lần gần nhất 2 đội chạm trán nhau, thống kê đứng hoàn toàn về phía đội tuyển Thái Lan với 4 chiến thắng, trong khi Philippines chỉ có 1 lần được ăn mừng.

Lúc này, sự chênh lệch về trình độ lẫn chiều sâu đội hình giữa hai bên vẫn có một khoảng cách quá lớn. Với lực lượng mạnh nhất trong tay, Thái Lan nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao, áp đặt lối chơi nhằm hướng tới chiến thắng cùng suất đi tiếp vào bán kết sớm.