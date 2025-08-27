Dù 20 giờ tối nay, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 mới diễn ra, nhưng lúc 14 giờ, vỉa hè các tuyến phố quanh quảng trường Ba Đình đã không còn một chỗ trống.



Trước đó, từ tờ mờ sáng, đã có rất nhiều người dân có mặt tại các cung đường sẽ diễn ra diễu binh, diễu hành để có được chỗ ngồi đẹp nhất.

Những chiếc lều dã chiến xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80

Đặc biệt, tại tuyến đường Hùng Vương, nơi đoàn xe khí tài và nhiều khối quân đi qua, nhiều người dân còn căng bạt, căng lều để chờ đợi. Trong tiết trời mưa rả rích, dòng người vẫn không ngừng đổ về quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, ai cũng mong được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử trong buổi sơ duyệt.

Theo bản tin thời tiết được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật lúc 13 giờ chiều nay, từ sau 14 giờ đến đêm nay, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa.

Đến sớm nhưng vẫn không có chỗ xem sơ duyệt diễu binh

Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm 28.8, có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng.

Sang ngày 29.8, thời tiết ở thủ đô dự báo khá thuận lợi, ít mưa. Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30.8, khu vực sẽ có mưa rải rác.

Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1.9 và sáng sớm 2.9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8 giờ sáng 2.9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.

Trước khi tham gia theo dõi sự kiện, cần cập nhật thông tin cấm đường và phân luồng giao thông để có kế hoạch di chuyển phù hợp.

Dự kiến, các khối quân đội, công an sẽ tập kết trên các tuyến đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, công viên Bách Thảo, Quán Thánh...

Đi xem diễu binh A80, gửi xe ở đâu?

Khối khí tài sẽ tập kết tại nút giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm...

Sau khi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành và dàn khí tài, xe đặc chủng sẽ di chuyển theo nhiều tuyến đường để về các điểm tập kết. Trong đó, một nửa khối đi bộ quân đội, công an sẽ di chuyển theo đường Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao về sân vận động Quần Ngựa.

Khối nghi trượng và một phần khối đi bộ sẽ theo đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Một nửa khối công an sẽ di chuyển theo hướng đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Các khối xe tăng, xe bánh xích sẽ di chuyển qua Trần Phú - Điện Biên Phủ về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng. Các xe khí tài bánh lốp sẽ di chuyển tuyến Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.