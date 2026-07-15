Trực tiếp World Cup 2026, Anh - Argentina: Duyên nợ chồng chất

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Với sự kình địch của 2 đội tuyển, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy nhận định trận bán kết giữa Anh và Argentina tại World Cup 2026 vẫn là cuộc chiến nảy lửa và khó đoán. "Đây là cặp đấu đầy ân oán. Lúc này, Argentina vẫn là tập thể rất khó đánh bại và có sự gắn kết. Trong khi đó, đội tuyển Anh hiện tại cũng đầy khát khao và bản lĩnh. Bản thân tôi nghiêng về phía Tam sư. Sau chức vô địch năm 1966, đội tuyển của nơi được xem là quê hương bóng đá xứng đáng có lần thứ hai góp mặt ở một trận chung kết World Cup", BLV Quang Huy chia sẻ.

Cựu tuyển thủ VN Nguyễn Tuấn Phong cũng đặt niềm tin vào đội bóng xứ sương mù: "Đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel đã thay đổi tích cực so với thời ông Southgate, linh hoạt trong chiến thuật và sử dụng con người. Tam sư đã thực sự bản lĩnh hơn nhiều, biết cách vượt qua những tình cảnh khó khăn. Trong khi đó, Argentina là đội bóng lớn, nhưng từ đầu giải đến giờ vẫn chưa gặp một đối thủ thực sự xứng tầm. Lối chơi của Argentina phụ thuộc khá nhiều vào phong độ Messi".

BLV Quang Huy cho rằng hạn chế của Argentina là thể lực, khi lực lượng có hơn một nửa số cầu thủ từng dự World Cup 2022. "Đại diện Nam Mỹ có thể chơi lép vế vì thể lực không sung mãn, nhưng bất thình lình sẽ đẩy tốc độ trận đấu lên cao để ghi bàn. Đó là điều mà đội tuyển Anh cần cảnh giác. Ngoài ra, hàng công của Argentina còn có Julian Alvarez sẽ chia lửa với Messi. Đây là cầu thủ Argentina tiến bộ nhất trong những năm qua, nhưng chưa thể hiện được nhiều tại giải năm nay. Siêu phẩm vào lưới Thụy Sĩ ở tứ kết sẽ giúp Alvarez thanh thoát hơn và tiếp tục bùng nổ. Phía bên kia, Harry Kane và Jude Bellingham là cặp bài trùng lợi hại của Tam sư. Trận đấu này có khả năng kéo dài vào hiệp phụ, và đội tuyển Anh sẽ thắng chung cuộc với tỷ số sát nút", ông Huy nhận định.

Harry Kane (trái) là niềm kỳ vọng trên hàng công của đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Trận đấu này còn chứng kiến cuộc đua khốc liệt cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 giữa Messi (Argentina), Harry Kane và Bellingham (Anh). Messi đã 8 lần xé lưới đối phương, chỉ xếp sau Kylian Mbappe của Pháp (cũng có 8 bàn nhưng Mbappe xếp trên vì kiến tạo nhiều hơn). Trong khi đó, hai chân sút của đội tuyển Anh đều đang sở hữu 6 pha lập công. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một đội tuyển có 2 cầu thủ ghi từ 6 bàn trở lên ở cùng một giải đấu.

Người Anh tự tin

Trước thềm trận bán kết giữa Anh và Argentina, truyền thông xứ sở sương mù bày tỏ sự tự tin về đội nhà. Trên các trang Daily Mail hay The Mirror, giới chuyên gia tin rằng Tam sư đang sở hữu thế hệ đủ sức chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 60 năm. Cựu danh thủ Anh - Ian Wright khẳng định thầy trò HLV Thomas Tuchel hoàn toàn có thể khai thác khoảng trống ở hai cánh của đối thủ, như cách mà Thụy Sĩ đã làm. Điểm nhấn chiến thuật được truyền thông Anh mổ xẻ nhiều nhất là phương án bịt kín trung lộ nhằm cô lập Lionel Messi, người có thể đi bộ phần lớn trận đấu nhưng luôn biết cách trừng phạt đối thủ chỉ trong một khoảnh khắc. The Guardian nhắc đến áp lực nội bộ của đội tuyển Anh về căng thẳng ngầm giữa HLV Tuchel và Bellingham có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự gắn kết của tập thể trước trận đánh lớn.

Trong khi đó, truyền thông Argentina tiếp cận trận đấu bằng sự thận trọng và thực tế. Trang La Nacíon nhận định đoàn quân của HLV Lionel Scaloni tiến vào vòng bán kết "bằng một trái tim quả cảm và bản lĩnh kiên cường nhiều hơn là những màn trình diễn lối chơi thuyết phục". Sau những chặng đường trầy da tróc vảy và bị bào mòn thể lực qua các hiệp phụ trước những đối thủ dưới cơ, giới mộ điệu nước này hiểu rằng Albiceleste không còn ở đỉnh cao như 4 năm trước. Dưới góc nhìn trung lập, truyền thông Mỹ phần lớn cũng đứng về phía đội tuyển Anh.