Trực tiếp World Cup 2026, đội tuyển Hà Lan vs Ma Rốc: Nảy lửa!

* Nhận định trước trận đấu

Đội tuyển Hà Lan và Ma Rốc đều có màn thể hiện khá ấn tượng ở vòng đấu bảng World Cup 2026. "Cơn lốc màu da cam" chia điểm với Nhật Bản ở trận ra quân sau đó đánh bại Thụy Điển và Tunisia, xếp nhất bảng F. Trong khi đó, đội tuyển Ma Rốc cầm hòa Brazil sau đó vượt qua Scotland và Haiti, đạt 7 điểm nhưng xếp nhì bảng C vì kém vũ công samba hiệu số bàn thắng bại.

Brian Brobbey (trái) đang có phong độ cao trong màu áo đội tuyển Hà Lan, được kỳ vọng tỏa sáng khi chạm trán đội tuyển Ma Rốc ẢNH: REUTERS

Hà Lan là một ông lớn của bóng đá thế giới khi từng đoạt á quân World Cup các năm 1974, 1978 và 2010. Trong khi đó, Ma Rốc có chiến tích lịch sử vào đến bán kết World Cup tại Qatar năm 2022. Ở thời điểm hiện tại, đại diện đến từ châu Phi được đánh giá không hề thua kém so với đội tuyển Hà Lan.

Khá thú vị khi đội tuyển Hà Lan và Ma Rốc đều chơi bóng tốc độ, tấn công mạnh mẽ đồng thời cũng phô bày nhiều sơ hở nơi hệ thống phòng ngự. Đó là lý do Hà Lan để thủng lưới cả 3 trận vòng bảng (4 bàn) còn Ma Rốc cũng lọt lưới 3 bàn.

Thủ quân Achraf Hakimi là át chủ bài của đội tuyển Ma Rốc, hứa hẹn đưa đội bóng đến từ châu Phi tiến sâu ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ở khả năng tấn công, đội tuyển Hà Lan nhỉnh hơn khi sở hữu nhiều "mũi khoan" nguy hiểm có thể thay nhau tỏa sáng. Brian Brobbey đang đạt phong độ cao với 3 pha lập công sau 2 lần đá chính, bên cạnh những Cody Gakpo, Crysencio Summerville (đều có 2 bàn sau 3 trận). Chân sút kỳ cựu Memphis Depay dù chưa lên tiếng, nhưng luôn được xem là phương án mang lại sự đột biến.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Ma Rốc trông chờ nhiều vào những cá nhân kiệt xuất. "Những chú sư tử Atlas" đặt kỳ vọng lớn vào tiền đạo Ismael Saibari, người đang thể hiện khả năng săn bàn ấn tượng khi lập công trong cả 3 trận vòng bảng. Saibari tỏa sáng chủ yếu nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ Brahim Diaz. Ngoài ra, những bước chạy xé gió của thủ quân Achraf Hakimi bên hành lang cánh cũng là mối đe dọa với bất kỳ hàng thủ nào.

Trong 3 lần đối đầu gần nhất, đội tuyển Hà Lan 2 trận thắng, 1 thua trước Ma Rốc. Đáng chú ý, đó đều là những thắng lợi sít sao. Tái đấu lần này tại vòng loại trực tiếp World Cup 2026, đội tuyển Hà Lan và Ma Rốc hứa hẹn tạo nên trận đấu kịch tính.