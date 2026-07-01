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Thể thao World Cup 2026

Trực tiếp World Cup 2026, đội tuyển Mỹ - Bosnia & Herzegovina: Ưu thế chủ nhà

Hoàng Lê - Phương Quỳnh
Sân vận động Levi's (California) với sức chứa khoảng 70.000 chỗ ngồi dự kiến chật kín khi đội chủ nhà Mỹ tiếp đón Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 7 giờ ngày 2.7.
Bình luận Diễn biến trận đấu

Ở lượt trận cuối vòng đấu bảng, do đã chắc chắn vào vòng trong với ngôi nhất bảng nên đội tuyển Mỹ xoay chuyển đội hình, dưỡng sức cho một số trụ cột. Do đó dù thua 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đội tuyển Mỹ vẫn hướng đến trận đấu với Bosnia & Herzegovina tại vòng 32 đội với nhiều dấu hiệu tích cực. 

Trực tiếp World Cup 2026, đội tuyển Mỹ - Bosnia & Herzegovina: Ưu thế chủ nhà - Ảnh 1.

Đội tuyển Mỹ quyết tâm đánh bại Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Thủ quân Pulisic trở lại sau chấn thương giúp đội tuyển Mỹ thêm an tâm. Những pha bóng có khả năng tạo đột biến cao của anh gây áp lực rất lớn lên hàng phòng ngự đối thủ. Pulisic cũng có những tình huống di chuyển vào trung lộ, phối hợp ăn ý cùng tiền đạo Folarin Balogun. Sức mạnh của đội tuyển Mỹ còn đến từ khả năng làm chủ khu trung lộ của Weston McKennie và "máy quét" Tyler Adams trong vai trò đánh chặn, hóa giải các tình huống tấn công của đối thủ.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Sức mạnh của đội tuyển Mỹ nằm ở sự chủ động đẩy cao đội hình, áp sát ngay trên phần sân đối thủ, đồng thời dùng tốc độ để phá vỡ hệ thống phòng ngự đối phương. Nếu phát huy lối chơi sở trường này để đấu với Bosnia & Herzegovina, tôi tin đội tuyển Mỹ sẽ gặt hái thành công".

Trực tiếp World Cup 2026, đội tuyển Mỹ - Bosnia & Herzegovina: Ưu thế chủ nhà - Ảnh 2.

Đội tuyển Bosnia & Herzegovina nỗ lực tạo bất ngờ trước đội tuyển Mỹ

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó đội tuyển Bosnia & Herzegovina tạo ấn tượng ở sức mạnh tập thể, chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và khả năng tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của đối thủ. Trước chủ nhà Mỹ mạnh hơn, Bosnia & Herzegovina phải chọn lối chơi lùi sâu về phần sân nhà, tổ chức phòng ngự với số đông, chờ thời cơ từ các tình huống phản công. 

Bộ ba Muharemovic, Kolasinac, Katic được kỳ vọng tạo thành bức tường phòng ngự chắc chắn cho đội tuyển Bosnia & Herzegovina, chống chọi sức tấn công của đội tuyển Mỹ. Trên hàng công, đội tuyển Bosnia & Herzegovina kỳ vọng vào chân sút kỳ cựu Edin Dzeko bên cạnh các tài năng trẻ Ermin Mahmic và Kerim Alajbegovic. 

2 đội tuyển đồng chủ nhà với Mỹ là Canada và Mexico đã giành vé vào vòng 16 đội. Đội tuyển Mỹ dồn quyết tâm giành chiến thắng trước Bosnia & Herzegovina để tạo nên kỳ World Cup thành công với các đội chủ nhà. 


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