'Trùm cuối' của series điện ảnh Việt

Sóng tiếp sóng

Ra rạp năm 2012, Scandal - Bí mật thảm đỏ là bộ phim thứ 5 của Victor Vũ tại VN. Cùng với thành công ở phòng vé với doanh thu 25 tỉ đồng, Scandal - Bí mật thảm đỏ còn thắng ở Liên hoan phim quốc gia 2013 khi chia nhau Bông sen vàng với bộ phim chiến tranh Những người viết huyền thoại. 2 năm sau, đạo diễn này ra mắt tiếp Scandal 2 - Hào quang trở lại, tiếp tục chiến thắng ở phòng vé với 50 tỉ đồng thu về. Thời điểm đó, đạo diễn Victor Vũ cũng chia sẻ scandal là mảng chủ đề lớn mà anh muốn khai thác. Nó mở ra thế giới hậu trường nghệ sĩ đầy bí ẩn. Tuy nhiên tới nay Scandal chỉ dừng ở phần 2.

Nhà sản xuất - đạo diễn Lý Hải Nhân vật cung cấp

Gái già lắm chiêu lại mang dấu ấn của cặp đạo diễn Nam Cito - Trần Nguyễn Bảo Nhân. Gái già lắm chiêu 1 ra mắt năm 2016 là phim chiếu rạp đầu tay của hai đạo diễn này, ngay lập tức đạt doanh thu 11 tỉ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu. Gái già lắm chiêu 2 ra mắt năm 2018, cũng mau chóng đạt doanh thu 15 tỉ đồng sau 2 ngày công chiếu. Vẫn giữ nhịp 2 năm/phim, Gái già lắm chiêu 3 ra mắt năm 2020, vượt mốc 100 tỉ đồng doanh thu. Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả ra mắt năm 2021, cùng thời điểm ra rạp Bố già của Trấn Thành, và chỉ đạt 50 tỉ đồng bán vé. Sau Gái già lắm chiêu, cặp đạo diễn lại tiếp tục mở ra một cuộc chơi khác là Cô gái từ quá khứ, dù khác tên, song vẫn kế thừa một số nhân tố từ "vũ trụ gái già". Trong các phim này, quan điểm yêu đương và cách hưởng thụ cuộc sống của các nhân vật nữ đều khá cởi mở.

Chị chị em em có khoảng cách giữa các tập dài hơn nếu so với Scandal hay Gái già lắm chiêu. Tác phẩm này của nhà sản xuất Will Vũ ra mắt tập đầu vào năm 2019, dán nhãn C18 (không dành cho người dưới 18 tuổi), do khai thác nhiều hình ảnh, thoại về chuyện chăn gối cũng như rung cảm giữa những người đồng tính. Chị chị em em 2 sau đó lại khai thác chuyện về đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn xưa, ra mắt năm 2023. Mỗi phần lại có một đạo diễn khác. Chị chị em em 2 sau đó đạt doanh thu phòng vé khủng 101 tỉ đồng, dù ra rạp đụng phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành.

Chị chị em em 1 khai thác chuyện tình đồng tính ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Nếu như các series thường chỉ dừng ở phần 2, Lật mặt của Lý Hải là một ca lạ khi đã có tới phần 7. Lý Hải từng chia sẻ, khi đọc kịch bản Lật mặt 1, nhà đầu tư tuy thích nhưng biết anh làm đạo diễn thì lập tức trả kịch bản về. Lật mặt 1 do Lý Hải đầu tư ra rạp năm 2015 đã thu về 72 tỉ đồng sau 2 tháng phim trụ rạp. Giờ đây, series Lật mặt đã giúp Lý Hải thu về 1.000 tỉ đồng tại phòng vé Việt. Lật mặt 7 đang tiếp tục chiếu rạp và tiến dần tới mốc 400 tỉ đồng.

Cuộc đua phong cách, chất lượng

Nhưng không phải điện ảnh Việt chỉ chứng kiến những series sinh lời. Mới đây, phim Quý cô thừa kế 2 của vợ chồng đạo diễn Hoàng Duy và diễn viên Trang Nhung đã phải rời rạp khi mới thu được hơn 6,4 tỉ đồng, trong khi kinh phí đầu tư là 20 tỉ đồng. Trước đó, Quý cô thừa kế 1 cũng là một cỗ máy nghiền tiền đầu tư mà không thể hòa vốn.

Nhìn lại những series điện ảnh Việt ăn khách, có thể thấy vai trò cá nhân của đạo diễn. Với Scandal, thế mạnh về phim rùng rợn của Victor Vũ đã đưa phim cán đích doanh số. Dấu ấn của Victor Vũ càng quan trọng hơn khi các diễn viên của Scandal như Maya, Vân Trang sau đó không có phim mang lại dấu ấn diễn xuất tốt hơn phim này. Bản thân Victor Vũ sau đó cũng tiến thẳng sang mảng truyền hình chất lượng cao với Trại hoa đỏ, một câu chuyện toát mồ hôi lạnh.

Scandal của Victor Vũ khai thác chuyện hậu trường ngành giải trí ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Các series cũng đưa nhiều nghệ sĩ thành danh hoặc trở lại rực rỡ với điện ảnh. Gái già lắm chiêu đã thuyết phục được NSND Lê Khanh quay lại với màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ, mỗi khi nữ nghệ sĩ ghi hình, cả trường quay lặng đi vì "cô thoại hay quá". Sau này, sự thành công của series "gái già" còn khiến công ty của Bảo Nhân mở lớp đào tạo diễn xuất, NSND Lê Khanh cũng cùng đứng lớp.

Mặc dù vậy, "trùm cuối" của các series phim chắc chắn đang gọi tên Lý Hải. Điều này đến không chỉ nhờ những câu chuyện khiến khán giả cười vui và xúc động qua các phần Lật mặt. Nó còn đến từ cách xây dựng nhân hiệu của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà. Cả hai qua nhiều năm đã xây dựng được hình ảnh những nghệ sĩ chăm chỉ sáng tạo, tôn trọng khán giả, ứng xử văn minh… Bản thân Lý Hải cũng trở thành ca sĩ - diễn viên - đạo diễn được ghi nhận.