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    Trùm giang hồ 'Hoàng Nato' bị bắt liên quan ma túy
    VideoThời sự

    Trùm giang hồ 'Hoàng Nato' bị bắt liên quan ma túy

    Trần Kha
    Trần Kha
    Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công 8 đường dây ma túy quy mô khủng, bắt giữ 126 đối tượng, bao gồm cả nhiều giang hồ mạng. Các đối tượng này tham gia vào hoạt động mua bán và tàng trữ ma túy, làm tăng nguy cơ cho cộng đồng.

    Sau khi bắt giữ trùm giang hồ cộm cán "Hoàng Nato", Công an TP.HCM đã truy xét mở rộng, triệt phá thành công 8 đường dâyma túy,bắt giữ và xử lý tổng cộng 126 đối tượng.

    Trùm giang hồ 'Hoàng Nato' bị bắt

    Từ mắt xích "Hoàng Nato" lần ra 8 đường dây tội phạm

    Chuyên án ma túy quy mô lớn được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM khám phá thành công, bắt đầu từ việc bắt giữ Dương Minh Tuấn (tức "Hoàng Nato", 43 tuổi, ở phường Gia Định).

    Bắt trùm giang hồ "Hoàng Nato", triệt phá 8 đường dây ma túy quy mô khủng - Ảnh 1.

    Dương Minh Tuấn khi bị bắt

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP.HCM về đổi mới toàn diện tư duy phòng ngừa, quản lý đối tượng và điều tra phá án, lực lượng công an đã triển khai phương châm "lần theo dòng chảy ma túy". Trong 10 ngày đêm truy xét liên tục, công an đã làm rõ và chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt giữ và xử lý 126 đối tượng.

    Đáng chú ý, trong số này có nhiều đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, cùng 5 người quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan (Trung Quốc) cấu kết hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

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