Trùm giang hồ 'Hoàng Nato' bị bắt liên quan ma túy

Sau khi bắt giữ trùm giang hồ cộm cán "Hoàng Nato", Công an TP.HCM đã truy xét mở rộng, triệt phá thành công 8 đường dâyma túy,bắt giữ và xử lý tổng cộng 126 đối tượng.

Trùm giang hồ 'Hoàng Nato' bị bắt

Từ mắt xích "Hoàng Nato" lần ra 8 đường dây tội phạm

Chuyên án ma túy quy mô lớn được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM khám phá thành công, bắt đầu từ việc bắt giữ Dương Minh Tuấn (tức "Hoàng Nato", 43 tuổi, ở phường Gia Định).

Dương Minh Tuấn khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP.HCM về đổi mới toàn diện tư duy phòng ngừa, quản lý đối tượng và điều tra phá án, lực lượng công an đã triển khai phương châm "lần theo dòng chảy ma túy". Trong 10 ngày đêm truy xét liên tục, công an đã làm rõ và chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt giữ và xử lý 126 đối tượng.

Đáng chú ý, trong số này có nhiều đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, cùng 5 người quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan (Trung Quốc) cấu kết hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.