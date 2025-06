Trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn' là ai?

Ngày 3.6, Bộ Công an đã công bố danh tính các bị can trong vụ án khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các bị can bị khởi tố, bắt giữ, gồm: Tuấn "thần đèn", thành viên góp vốn Công ty Alma; Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty Alma; Nguyễn Xuân Long, cựu Giám đốc Công ty Alma; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty Anh Vũ; Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy (riêng Thúy bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú), đều là kế toán Công ty Alma; Lê Ngọc Tùng, Giám đốc mỏ đất ở xã Tượng Sơn 9H.Nông Cống, Thanh Hóa).

C03 Bộ Công an xác định Tuấn "thần đèn" đã thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Tuấn "thần đèn" đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn; kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.