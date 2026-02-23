Trùm ma túy Mexico bị quân đội bắn hạ, bạo lực bùng phát

Ô tô và các tòa nhà đã bị đốt phá tại tỉnh Jalisco của Mexico sau khi trùm ma túy Nemesio Oseguera, kẻ thường được nhắc đến với biệt danh "El Mencho", bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự.

Thông tin trên được các nguồn tin chính phủ am hiểu về chiến dịch tiết lộ với hãng tin Reuters hôm 22.2.

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết Oseguera bị thương nặng trong một vụ đấu súng, và tử vong trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không tới thủ đô Mexico City.

Oseguera - một cựu cảnh sát - là thủ lĩnh của băng đảng ma túy đầy quyền lực mang tên Thế hệ mới Jalisco (CJNG).

Một phương tiện bị nhóm tội phạm phá hủy ở bang Jalisco, tại Acapulco, Mexico sau chiến dịch quân sự của chính phủ ẢNH: REUTERS

Chính phủ Mexico đã và đang trấn áp các băng đảng ma túy địa phương sau chiến dịch gây sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump - bao gồm cả những lời đe dọa sẽ can thiệp trực tiếp.

Đại sứ quán Mexico tại Washington hôm 22.2 cho biết Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo cho chiến dịch này.

Lực lượng an ninh đã tiến hành giám sát đường không hôm 22.2 sau khi chiến dịch gây ra làn sóng bạo lực.

Các video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy xe cộ bốc cháy, nhiều cột khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời.

Các hãng truyền thông Mexico đưa tin về tình trạng xe hơi bị thiêu rụi và các tay súng chặn đường cao tốc ở nhiều trên khắp đất nước.

Hãng hàng không Air Canada thông báo tạm thời đình chỉ hoạt động tại Puerto Vallarta của Mexico. Các hãng United Airlines và American Airlines cũng cho biết đang hủy các chuyến bay trong khu vực.

Giới chức Mexico kêu gọi người dân ở yên trong nhà cho đến khi tình hình được kiểm soát.