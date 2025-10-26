'Trùm phản diện' Hoàng Phúc tiết lộ cuộc sống bên vợ doanh nhân

"Trùm phản diện" Hoàng Phúc chia sẻ về cuộc sống ở tuổi U.60 Ảnh: ĐPCC

Làm nghề không vì danh tiếng hay tiền bạc

Hoàng Phúc sinh năm 1967 và là một diễn viên quen thuộc của dòng phim thị trường thập niên 1990. Nổi tiếng cùng thời với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh... anh ghi dấu tên tuổi với loạt vai diễn phản diện. Ở tuổi gần 60, nam diễn viên vẫn giữ cho mình ngọn lửa nghề bền bỉ và mong muốn được cống hiến. Chia sẻ với Thanh Niên, Hoàng Phúc nói mình vẫn luôn háo hức khi nghe đến hai chữ "trở lại". Nhưng khác với sự nhiệt thành của tuổi trẻ, Hoàng Phúc của hiện tại biết chọn lọc hơn. Anh không cần xuất hiện dày đặc trên màn ảnh để giữ tên tuổi. Với nam diễn viên, chỉ khi một vai diễn mang lại ý nghĩa, sự mới mẻ và thử thách, anh mới tham gia.

"Lửa trong tôi vẫn cháy, chỉ là không còn bùng lên như trước mà cháy âm ỉ, lặng lẽ thôi. Gặp được một kịch bản hay, phù hợp là tôi sẵn sàng tham gia ngay. Giờ tôi sợ nhất là bị lặp lại chính mình. Tôi rất thú vị với những vai phản diện. Nhưng diễn như thế nào để không bị trùng lặp, diễn phải ra chất từng nhân vật và không thể nhân vật nào cũng giống nhau. Mỗi vai phải có màu sắc riêng, phải khiến người ta không đoán được mình là ai. Còn đóng phản diện mà cứ y chang nhau là hỏng. Tôi làm nghề không còn vì danh tiếng hay tiền nữa mà chỉ muốn cống hiến cho nghề. Còn nếu không, tôi thà ở nhà lo cho con cũng vui hơn", anh nói.

Sắp tới, nam diễn viên trở lại màn ảnh rộng với phim điện ảnh Cải mả Ảnh: ĐPCC

Nhắc đến điện ảnh Việt, nam diễn viên 6X cho rằng thị trường phim giờ đây sôi động hơn bao giờ hết, mỗi tháng đều có hàng chục phim Việt ra rạp. Tuy nhiên, sự đón nhận của khán giả lại khó đoán vô cùng. Hoàng Phúc chia sẻ: "Có phim tôi thấy rất hay, mà ra rạp chẳng ai xem, có phim tưởng chừng nhạt, lại đông nghẹt người. Gu thưởng thức của khán giả bây giờ thay đổi nhanh lắm, rất khó lường. Trước đây tôi và vợ cũng làm sản xuất phim, nhưng hiện tại chúng tôi ưu tiên dành thời cho con cái nhiều hơn, chưa có ý định mới".

Vợ chồng Hoàng Phúc không tranh cãi vấn đề tiền bạc

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống gia đình của "trùm phản diện" cũng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Ở tuổi 58, Hoàng Phúc có cuộc hôn nhân viên mãn bên người vợ doanh nhân và ba con nhỏ. Anh tự nhận mình là "ông bố bỉm sữa chính hiệu". Nam diễn viên Tình khúc 68 thổ lộ: "Toàn bộ thời gian bây giờ của tôi là dành cho mấy đứa nhỏ, đưa đi học, đón về, dạy học, chơi cùng. Ai từng nuôi con nhỏ sẽ hiểu, không gần gũi với con là khó dạy lắm. Thỉnh thoảng, khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi mới dám nhận phim".

Từ khi lập gia đình, Hoàng Phúc thay đổi nhiều trong lối sống. Nam diễn viên kể anh chăm tập thể dục hơn, hạn chế nhậu nhẹt, thức khuya để giữ sức khỏe, dành trọn thời gian cho gia đình thay vì những thú vui riêng. Trong gia đình, Hoàng Phúc ví mình là "vai phản diện", còn vợ là "cô tiên" khi dạy con. Nam diễn viên cho rằng, phải có người nghiêm, người hiền thì con trẻ mới được cân bằng. Với anh, việc làm cha ở tuổi không còn trẻ lại trở thành niềm vui, một cách khiến nam diễn viên thấy trẻ lại mỗi ngày. "Người ta nói 'cha già con mọn', nhưng tôi thấy vui lắm. Trẻ con năng động, đáng yêu, khiến mình cũng thấy tràn đầy sức sống. Nhiều bạn tôi, con lớn hết, nhà vắng, buồn lắm. Còn tôi, ngày nào nhà cửa cũng ồn ào, mệt mà vui", anh kể.

Sau 9 năm kết hôn với bà xã Uyên Phương, anh luôn tự hào về tổ ấm nhỏ của mình Ảnh: FBNV

Nhắc về bà xã Uyên Phương, Hoàng Phúc hạnh phúc cho biết cô "rất hiểu chuyện và tế nhị". Nam diễn viên chia sẻ vì vợ làm kinh doanh nên tính cách có sự dứt khoát, giải quyết mọi thứ rất gọn gàng. Trong khi đó, anh lại thiên về cảm xúc, đôi khi chậm hơn. Hai tính cách khác nhau, nhưng họ tìm được điểm chung nơi sự tôn trọng và lắng nghe.

Diễn viên Bụi hồng bộc bạch: "Hai người khác nhau vậy, đôi khi cũng va chạm, tôi thường chọn im lặng. Lúc nào mọi thứ lắng xuống rồi mới nói chuyện. Vợ chồng sống được với nhau là nhờ biết dừng đúng lúc. Ngoài diễn xuất, tôi còn phụ vợ trong việc kinh doanh. Tôi và vợ chia sẻ mọi thứ, không ai đặt nặng vấn đề tiền bạc. Cô ấy là người hiểu chuyện, sống rất tế nhị, khéo léo, biết nghĩ cho người khác. Vậy nên vợ chồng tôi không bao giờ phải xảy ra tranh cãi về vấn đề kinh tế. Đó là điều may mắn cho tôi khi có được người vợ như thế".

Nam diễn viên khẳng định vợ luôn tin tưởng, chưa bao giờ ghen tuông dù anh làm nghề nhiều cám dỗ. "Tôi làm nghề này mấy chục năm, gặp phụ nữ đẹp nhiều lắm. Nhưng mình luôn có nguyên tắc, không muốn để chuyện không hay ảnh hưởng đến gia đình, con cái. Vợ tôi hiểu điều đó nên rất yên tâm. Mà phụ nữ tinh lắm, có gì là họ biết liền", anh cho hay.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Hoàng Phúc và bà xã doanh nhân Ảnh: FBNV

Ở tuổi U.60, Hoàng Phúc chia sẻ điều anh mong nhất là sức khỏe, để được tiếp tục làm nghề và ở bên gia đình. "Giờ tôi chỉ mong có sức khỏe, có vai diễn hay, khán giả còn nhớ đến mình. Gần đây nhiều bạn diễn đồng trang lứa đột ngột ra đi, nên càng thấy quý từng ngày mình còn mạnh khỏe. Có sức thì mới được làm nghề, mới lo cho vợ con. Ở tuổi này, điều tôi còn nợ nghề là một vai diễn thật hay, nghề diễn viên là nghề của đợi chờ và hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó, mình lại gặp được vai diễn hay hơn, làm mình bùng cháy trở lại", nam diễn viên bộc bạch.