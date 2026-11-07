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    Trùm tà phái làm 190 trẻ em thiệt mạng lãnh án 200 năm tù ở Kenya

    Trùm tà phái làm 190 trẻ em thiệt mạng lãnh án 200 năm tù ở Kenya

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Paul Mackenzie, thủ lĩnh một giáo phái cuồng tín tại Kenya, vào hôm 6.11 đã bị kết án 200 năm tù vì sát hại 190 trẻ em.

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