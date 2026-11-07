Trùm tà phái làm 190 trẻ em thiệt mạng lãnh án 200 năm tù ở Kenya

Paul Mackenzie, thủ lĩnh một giáo phái cuồng tín tại Kenya, vào hôm 6.11 đã bị kết án 200 năm tù vì sát hại 190 trẻ em.